經典賽／台韓交流賽樂天終結者勘場 金元中：大巨蛋投手丘較高

備戰經典賽資格賽，台灣隊將於12、13日與韓職樂天巨人隊打交流賽，門票將於5日中午12時開賣，票價最貴新台幣880元；樂天終結者金元中踩大巨蛋投手丘認為比較高，應該滿好投的。

世界棒球經典賽（WBC）資格賽台灣隊將於12、13日與韓職樂天巨人隊在台北大巨蛋打「台韓國際交流賽」，今天舉行售票記者會，樂天終結者金元中出席記者會點名「台灣隊長」陳傑憲很帥。

金元中是2023年世界棒球經典賽韓國代表隊成員，雖然來過台灣，但此次首度踏入台北大巨蛋，也有上場踩踏台北大巨蛋投手丘，他表示，台北大巨蛋的投手丘感覺比韓國高了一點，應該會滿好投的。

金元中除了對陳傑憲有印象，也點名去年底在世界12強棒球賽有好表現的投手林昱珉，另外對曾在韓職打球、現效力味全龍隊的投手王維中也有印象。

「台韓國際交流賽」門票預計5日中午12時開賣，最貴票價880元、最便宜票價480元，兩場比賽開打時間都是晚間6時35分。