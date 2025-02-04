經典賽／西班牙名單亮點！前金鶯名將瓊斯擔任打擊教練

2026年世界棒球經典賽經典賽資格賽將於2月21日開打，中華隊與西班牙、尼加拉瓜和南非分在同組。而西班牙的教練團陣容出現一大亮點，在大聯盟征戰14個球季，在金鶯隊打出生涯巔峰的瓊斯（Adam Jones）將擔任打擊教練。

瓊斯生涯前期效力水手隊，2008年透過交易來到金鶯，開啟在金鶯的11個球季，2012年轉戰美職的陳偉殷也在此時與其成為隊友，因此不少台灣球迷對瓊斯並不陌生。瓊斯生涯累積282轟，2成77打擊率。美職生涯最後一年轉戰響尾蛇隊，也到日職歐力士隊效力2個球季。

INCORPORACIÓN AL STAFF 🔥⚾️



La selección española ya se encuentra en #Barcelona preparando el viaje a #Taipéi, y lo ha hecho con una incorporación de lujo 👀



Adam Jones trabajará con el equipo en su preparación como hitting y outfield coach, ayudando al staff de la #RFEBS 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/xAiQz2ZZVA — RFE Béisbol y Sófbol (@RFEBS) 2025年2月3日

西班牙國家隊昨晚公布瓊斯的加入，瓊斯也在個人IG轉發。此外，西班牙陣中還有其他熟面孔，球員名單中包含了前桃猿洋投雷法（Elián Leyva）。

另外還有許多球員值得關注，如前年歐錦賽MVP恩卡納西恩（Wander Encarnacion）被點名是西班牙最值得關注的選手，還有上賽季仍有大聯盟出賽紀錄的吉洛梅（Luis Guillorme），有望扛下西班牙的中線防守。