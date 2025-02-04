經典賽／官方公布的27人少了他！鄭宗哲拚大聯盟退出資格賽

經典賽官方今天在社群媒體公布資格賽4隊的28名球員名單，中華隊共有27名球員入列，中華隊總教練曾豪駒透露，年前就有先交出初步的28人名單，少了一位應該是大聯盟已經收到消息，效力匹茲堡海盜隊的鄭宗哲將爭取上大聯盟的機會，退出經典賽資格賽。

中華隊27人名單包括15名投手、3名捕手、5名內野手和4名外野手，曾豪駒提到，年前就有收到大會要初步28人名單，「我們交28人，不知道為什麼少了一個人，可能大聯盟有收到消息，鄭宗哲稍早球團有通知，他可能今年有大聯盟競爭的機會，希望他可以留下來去做好準備。」

曾豪駒提到，聽到消息替鄭宗哲高興，「因為這是非常難得的機會，希望他早日進到大聯盟，可能這27人就是把他抽掉。」

中華隊昨天公布36人名單包含投手19人、捕手4人、內野手8人、外野手5人，曾豪駒強調最後28名成員還會變動，「昨天開訓之後，一直觀察選手練習狀況，希望盡可能在2月15日確定28人名單，因為現在到14號以前，透過練習和比賽去統合，整合出最好的28人名單。」

去年12強賽中華隊選入13位投手，經典賽資格賽場次較少但選入投手更多，曾豪駒表示不同賽事會有不同想法，12強時賽季剛結束，選手狀態都有維持，經典賽資格賽每位選手都是「關機後再開機」，調整狀況不一，球速可能也不會拉那麼快，各種面向都是教練團要納入的考量。

經典賽資格賽總計8隊參賽，分為A、B兩組，取各組前2名晉級明年會內賽；中華隊位於A組，將在2月21日起和西班牙、南非和尼加拉瓜交手；曾豪駒透露先發投手輪值表還沒出爐，會持續觀察投手群，「剛接觸，也要看他們整個牛棚狀況和實戰準備時間再去設定。」