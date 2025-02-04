經典賽／為中華隊熱身！台韓國際交流賽最貴票價880元

世界棒球經典賽資格賽將在2月底登場，為讓中華隊選手適應賽事強度，2月12、13日將於台北大巨蛋和韓國職棒樂天巨人進行2025台韓國際交流賽，今天售票記者會公布票價，票價從480元起，最貴票價是內野B1熱區的880元，另設有女孩應援區域。

今天交流賽售票記者會，包括中華職棒聯盟秘書長楊清瓏、中華隊總教練曾豪駒、隊長陳傑憲、樂天巨人總教練金泰亨和選手金元中都一同出席；楊清瓏提到，去年樂天巨人團長來台拜會中華職棒會長蔡其昌，討論台韓交流賽，今年如願成行，「這兩場交流賽精彩可期，期待喜歡棒球的球迷踴躍進場，挺大家最愛的Team Taiwan。」

曾豪駒很歡迎樂天巨人來台春訓，藉由這次機會有兩場交流，「其實非常重要，透過彼此交流可以認識彼此棒球文化，提升能力。這兩場比賽對於即將面對的資格賽，非常有幫助，這次有很多新球員，和高強度的球隊比賽，能相互提升，球員快點進入狀況，面對比賽。」

中華隊教頭曾豪駒很歡迎樂天巨人來台春訓，藉由這次機會有兩場交流。 記者侯永全／攝影

昨天中華隊已經公布36人球員名單，曾豪駒說：「昨天是開訓第一天，接下來的規劃，教練去熟悉、觀察每一位選手。這次是有售票的球賽，希望球員去感受大巨蛋裡有4萬人的加油，對球員和中華隊都是非常有幫助。」

曾豪駒對韓國不陌生，「每次在國際賽，韓國都是非常強的一個隊，帶給每個對手壓迫感。球隊特色是打擊非常好，投手在投手丘非常有霸氣。這幾年國際賽，交手上伯仲之間，大家都會有不錯表現，期待這次交流賽都有好表現呈現給球迷。」

樂天巨人總教練金泰亨表示，決定來台進行春訓後還有這樣的交流機會，十分感謝主辦方。樂天巨人1月下旬到台南春訓，金泰亨十分滿意亞太球場的訓練環境，唯獨對地震不太習慣。

台韓交流賽售票記者會，中華隊總教練曾豪駒、隊長陳傑憲、樂天巨人總教練金泰亨和選手金元中都一同出席。 記者侯永全／攝影

樂天巨人將與中華隊在大巨蛋進行２場交流賽。 記者侯永全／攝影