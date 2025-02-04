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經典賽／資格賽有南韓啦啦隊！李雅英領銜13人為中華隊應援

聯合新聞網／ 綜合報導
13名南韓啦啦隊女孩將組成「Classic Star」為中華隊應援。截圖自WBCQ 世界棒球經典賽資格賽粉專
13名南韓啦啦隊女孩將組成「Classic Star」為中華隊應援。截圖自WBCQ 世界棒球經典賽資格賽粉專

經典賽資格賽將在2月底登場，中華隊賽事於台北大巨蛋進行，主辦方今天公布場邊應援名單，13名南韓啦啦隊女孩將組成「Classic Star」為中華隊應援。

「Classic Star」13名成員有李雅英、南珉貞、金渡娥、金娜妍、全恩菲、海莉、朴旻曙、朴善珠、朴恩惠、李沿珍、李素泳、李貞潤和裵垂鉉。

南韓啦啦隊將於2月21至25日午場賽事帶來精彩中場表演，每天至少有3段精彩舞台，晚場中華隊賽事，她們也將與台灣應援團「CT Amaze」登場，全力幫中華隊加油。

「CT Amaze」由6支中職球團啦啦隊成員組成，共有24位女孩，知名啦啦隊峮峮、林襄、籃籃、慈妹、瑟七和一粒等人都在其中。

WBC中華隊 經典賽

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