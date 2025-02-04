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經典賽／指中華隊「運氣不好」掉入資格賽 官網特別點名陳傑憲

中央社／ 洛杉磯3日專電
大聯盟官網撰文介紹WBC資格賽，提到中華隊要參賽純粹是運氣不好，還特別點名陳傑憲。 中央社
大聯盟官網撰文介紹WBC資格賽，提到中華隊要參賽純粹是運氣不好，還特別點名陳傑憲。 中央社

大聯盟官網撰文介紹WBC資格賽，提到中華隊「運氣不好」掉入資格賽，但剛拿下世界12強棒球賽冠軍且享有主場優勢，值得高度期待；焦點球星陳傑憲在12強「以一己之力扛起球隊」。

美國職棒大聯盟（MLB）主辦的世界棒球經典賽（WBC）2026年舉行，會內賽名額共20隊，目前已有16支國家隊就位，其餘4個名額將在2月21日（台灣時間）起，在台灣與美國亞利桑那2地的資格賽分別取出2隊晉級。

中華隊與尼加拉瓜、西班牙、南非等4隊在台北大巨蛋循環賽，戰績第1名隊伍晉級；第2名及第3名交手1場，勝者晉級。

亞利桑那的資格賽3月2日起舉行，中國大陸、德國、巴西、哥倫比亞等4國爭取2個正賽名額。

大聯盟官網今天撰文介紹台灣區資格賽戰況，提到世界棒壘球總會（WBSC）世界排名第2的中華隊，這次掉入WBC資格賽「運氣不好」（unlucky）。

中華隊在2023年經典賽戰績2勝2敗，預賽A組出現5隊戰績相同的情況，在比較對戰關係、失分率、自責分率之後，中華隊排名最後，下一屆必須從資格賽出發。

MLB官網介紹中華隊，運氣不好要打資格賽，但值得高度期待，因為中華隊在台北大巨蛋主場，且去年11月才剛拿下世界12強棒球賽的冠軍，中斷日本在國際賽的27連勝紀錄。

報導介紹各隊焦點球星，點名台灣隊長陳傑憲，提到他在世界棒球12強賽「以一己之力扛起整個球隊」，賽後獲得日本職棒、美國職棒多支球隊注意，有意網羅。

WBC中華隊 經典賽

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