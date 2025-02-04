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經典賽／張育成18號上身 向徐若熙說歹勢

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
張育成首度在台北大巨蛋打國際賽，穿上十八號球衣。記者陳正興／攝影
張育成首度在台北大巨蛋打國際賽，穿上十八號球衣。記者陳正興／攝影

披回上屆經典賽打出分組MVP身手的中華隊十八號戰袍，張育成再戰世界棒球經典賽資格賽，也是他首度在台北大巨蛋打國際賽，他回想去年世界十二強棒球賽在大巨蛋播報室聽到的吶喊聲，笑說「聽了就很想下去打」。

張育成上屆在經典賽打出「二兵」晉升「國防部長」的傳奇故事，四場比賽以四成三八打擊率敲出七安打、兩轟、八分打點，不僅帳面成績出色，且多支關鍵安打，包括對義大利隊之戰敲出追平兩分砲、對荷蘭隊之戰敲出超前滿貫砲，但難挽中華隊淪落分組墊底，本屆須從資格賽出發。

張育成去年因傷錯過十二強賽，在電視機前當觀眾、在轉播包廂裡當球評。觀察中華隊的不同，他說：「台灣棒球一直在進步，我們打者現在碰到一五○公里以上的球速都不畏懼，十二強冠軍是遲早的事。」當時感受大巨蛋的台灣觀眾聲量，早讓他手癢。

他去年就開始為資格賽準備，「其實這個時間，以往在美國已經準備好了，大聯盟也都是差不多二月十五日開始比賽。」

張育成將穿上十八號球衣出賽，在富邦悍將隊的九十九號球衣則穿在總教練曾豪駒身上，「這個我有想過（撞號總教練），但他是冠軍教練，我不要跟他搶。」張育成笑說：「所以我就…對若熙不好意思。」在味全龍隊使用十八號的徐若熙，這回披上六十九號戰袍。

WBC中華隊 經典賽

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