經典賽／資格賽 中華隊集訓36人出爐 2奇兵受矚

世界十二強棒球賽冠軍之旅成過去式，中華隊下趟征程展開；世界棒球經典賽資格賽卅六人集訓名單昨亮牌，廿七人報到，續任隊長的陳傑憲在球員休息室就「里長伯」上身，中華職棒聯盟會長蔡其昌期許他「正常發揮」。

中華隊原定卅五人集訓，最後增額為卅六人，總教練曾豪駒稱，對選手近況不清楚，因此多選一人觀察，再從中選出最佳廿八人。大會規定異動選手名單截止日是二月十九日，但中華隊教練團將在二月十五日決定出賽名單。

參與集訓的選手，僅隊長陳傑憲及捕手林家正參加過去年的世界十二強棒球賽，但林家正能否參賽存在變數；蔡其昌受訪時表示林家正已赴美談約，希望洽談順利、盡快返台。如果林家正參賽出現變數，還有蔣少宏、陳重羽、高宇杰三名捕手可選擇。

陳傑憲在十二強賽後行程滿檔，昨天報到參加集訓，外界關心他的身體狀況；他說，統一獅隊林岳平、高志綱都在教練團，會密切關注自己的狀況。

備戰世界棒球經典賽資格賽，中華隊昨天開訓。記者陳正興／攝影

陳傑憲在十二強場內、場外表現都是中華隊靈魂人物，再度擔任隊長頗獲期待。蔡其昌笑說，剛剛去休息室看，已看到傑憲活躍地與大家串聯，「傑憲只要正常發揮就很可怕。」

陳傑憲說，以前台灣很瘋棒球，因一些事情失去信心，透過十二強讓大家再次愛上棒球，這是棒球人驕傲的事情，期望再次帶來感動。

集訓名單中的奇兵屬旅日的徐翔聖、旅美的林盛恩。前者去年季中才與日本職棒養樂多隊簽約，後者旅美一年半，雖高中時期為「二刀流」，但在紅人隊小聯盟只有野手出賽紀錄，尚未以投手身分出賽。

曾豪駒表示，林盛恩去年九月恢復練投，教練團有掌握他的狀況，他在年前也持續回報自身調整進度；徐翔聖也有吸引曾總的亮點，曾豪駒表示，「或許大家對他比較陌生，但我們有追蹤他投球，球速、協調性、與打者應對上都有一套模式，言談舉止也很有想法，期待他在這次比賽有好的表現。」