快訊

黑箱？內埔同1人爽抽汽車「中獎者身分曝」 鄉長：需為這事賠上政治前途嗎

獨／彰化驚傳情殺！痛苦呼叫驚動四鄰 單親媽、同居男友遭逮

同一人抽到汽車！內埔年街遭疑黑箱「2次都摸出揉成團彩券」 屏檢出手了

經典賽／林子偉訝異入選中華隊 定位將以二壘為主

中央社／ 台北3日電
世界棒球經典賽（WBC）資格賽台灣隊3日在台北大巨蛋正式開訓，入選36人集訓名單的林子偉（圖）表示，由於上個球季自己一直受傷，很訝異也很高興會入選。（中華職棒提供）
世界棒球經典賽（WBC）資格賽台灣隊3日在台北大巨蛋正式開訓，入選36人集訓名單的林子偉（圖）表示，由於上個球季自己一直受傷，很訝異也很高興會入選。（中華職棒提供）

入選世界棒球經典賽資格賽中華隊36人名單的林子偉表示，由於去年自己一直受傷，很訝異也很高興會入選，會以二壘為主；另外休季期間為了讓身體更敏捷，刻意減重約8公斤。

樂天桃猿隊林子偉在2023年打過世界棒球經典賽（WBC）中華隊，同年加入中職後也有打杭州亞運，這次再入選經典賽資格賽36人集訓名單。林子偉今天表示，大概是1個月前才接到中華隊總教練曾豪駒的入選電話，「滿訝異被選的，但也很開心，有這個機會當然好，以不要受傷為主。」

談到訝異自己入選的原因，林子偉說：「去年受太多傷了，成績也真的沒有打很好，而且還有很多其他好的選手可以選。」不過林子偉也強調，「既然總教練相信我的能力，那就自己心情看開一點，不要太在意不需要在意的點，像是1、2個打席打不好。」

至於這次資格賽定位，林子偉指出，曾豪駒說以二壘為主，不過外野有需要的話還是會去。雖然林子偉比較晚收到通知，不過他指出，「我滿早就開始打擊練習，想說把之前的打擊機制找回來。」

林子偉在休季期間也刻意減重，本來剛回台灣時體重85到87公斤，「守備時發現身體有點重，現在減到77到80公斤，身體慢慢變輕之後反應、敏捷都有變好。」雖然體重變輕，不過他強調，有讓自己肌肉量不要掉，反而身體變精實。

即將滿31歲的林子偉是這次中華隊第3年長，僅次於吳念庭、陳傑憲，他表示，「這次資格賽真的滿多年輕人，像是林盛恩、林維恩，我們以前18歲的時候還沒有機會跟學長來打比賽，現在選手真的愈來愈好了。」不過因為是第1天集訓，林子偉笑說還不熟，「過幾天可能就會吵一點了，傑憲會帶啦。」

WBC中華隊 經典賽

延伸閱讀

經典賽／中華隊資格賽選8位旅外投手 曾總讚徐翔聖有潛力

經典賽／林家正先回美國處理合約 是否打資格賽仍有變數

經典賽／母隊不放行割愛劉致榮、李灝宇 蔡其昌曝林家正赴美談約

經典賽／2月19日為28人名單最後大限 曾總解析2奇兵投手選才原因

相關新聞

經典賽／官方公布的27人少了他！鄭宗哲拚大聯盟退出資格賽

經典賽官方今天在社群媒體公布資格賽4隊的28名球員名單，中華隊共有27名球員入列，中華隊總教練曾豪駒透露，年前就有先交出...

經典賽／為中華隊熱身！台韓國際交流賽最貴票價880元

世界棒球經典賽資格賽將在2月底登場，為讓中華隊選手適應賽事強度，2月12、13日將於台北大巨蛋和韓國職棒樂天巨人進行20...

影／台韓國際交流賽 曾豪駒、陳傑憲盼球員藉此適應經典賽張力

備戰世界棒球經典賽資格賽的中華隊，將於2月12、13日在台北大巨蛋與韓國職棒樂天巨人隊進行2025台韓國際交流賽。中華隊...

經典賽／資格賽集訓36人出列 平鎮高中棒隊校友占3成

2025世界棒球經典賽資格賽台灣隊最新公布36人集訓名單，來自桃園市平鎮高中棒球隊畢業校友總共11人、約占3成，有機會代...

經典賽／台韓交流賽樂天終結者勘場 金元中：大巨蛋投手丘較高

備戰經典賽資格賽，台灣隊將於12、13日與韓職樂天巨人隊打交流賽，門票將於5日中午12時開賣，票價最貴新台幣880元；樂...

經典賽／西班牙名單亮點！前金鶯名將瓊斯擔任打擊教練

2026年世界棒球經典賽經典賽資格賽將於2月21日開打，中華隊與西班牙、尼加拉瓜和南非分在同組。而西班牙的教練團陣容出現一大亮點，在大聯盟征戰14個球季，在金鶯隊打出生涯巔峰的瓊斯（Adam Jone

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。