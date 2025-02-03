經典賽／林子偉訝異入選中華隊 定位將以二壘為主

入選世界棒球經典賽資格賽中華隊36人名單的林子偉表示，由於去年自己一直受傷，很訝異也很高興會入選，會以二壘為主；另外休季期間為了讓身體更敏捷，刻意減重約8公斤。

樂天桃猿隊林子偉在2023年打過世界棒球經典賽（WBC）中華隊，同年加入中職後也有打杭州亞運，這次再入選經典賽資格賽36人集訓名單。林子偉今天表示，大概是1個月前才接到中華隊總教練曾豪駒的入選電話，「滿訝異被選的，但也很開心，有這個機會當然好，以不要受傷為主。」

談到訝異自己入選的原因，林子偉說：「去年受太多傷了，成績也真的沒有打很好，而且還有很多其他好的選手可以選。」不過林子偉也強調，「既然總教練相信我的能力，那就自己心情看開一點，不要太在意不需要在意的點，像是1、2個打席打不好。」

至於這次資格賽定位，林子偉指出，曾豪駒說以二壘為主，不過外野有需要的話還是會去。雖然林子偉比較晚收到通知，不過他指出，「我滿早就開始打擊練習，想說把之前的打擊機制找回來。」

林子偉在休季期間也刻意減重，本來剛回台灣時體重85到87公斤，「守備時發現身體有點重，現在減到77到80公斤，身體慢慢變輕之後反應、敏捷都有變好。」雖然體重變輕，不過他強調，有讓自己肌肉量不要掉，反而身體變精實。

即將滿31歲的林子偉是這次中華隊第3年長，僅次於吳念庭、陳傑憲，他表示，「這次資格賽真的滿多年輕人，像是林盛恩、林維恩，我們以前18歲的時候還沒有機會跟學長來打比賽，現在選手真的愈來愈好了。」不過因為是第1天集訓，林子偉笑說還不熟，「過幾天可能就會吵一點了，傑憲會帶啦。」