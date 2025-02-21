WBC資格賽中華隊最新情報、賽事焦點、分組戰況 一次掌握

世界棒球經典賽資格賽共有8支隊伍參賽，分成2組進行，台灣賽區2月21日至25日在台北大巨蛋舉行，台灣、南非、尼加拉瓜、西班牙爭取出線；美國賽區3月2日至6日在亞利桑那州舉行，哥倫比亞、中國、巴西及德國競爭。

中華隊首場比賽將推出陳宇宏迎戰西班牙，西班牙則由曾在中職效力的雷法（Elián Leyva）擔任先發。

由於第五屆經典賽賽會預賽階段，中華隊在A組與巴拿馬、義大利、荷蘭以及古巴廝殺激烈，最終5隊都是2勝2敗戰績，在比較對戰失分率後由古巴與義大利晉級，中華隊則落居小組最後第5名，因此想要拿到第六屆經典賽門票，必須從資格賽開始努力。

28人正式名單

中華隊28人正式名單。

36人集訓名單

中華隊36人集訓名單。

教練團成員

總教練：曾豪駒 首席兼捕手教練：高志綱 打擊教練：彭政閔 打擊教練：高國輝 投手教練：林岳平 牛棚教練：王建民 內野守備教練：陳江和 外野守備教練：張建銘 體能教練：陳宗宏

賽制：

經典賽資格賽共有西班牙、南非、尼加拉瓜與中華隊，4支隊伍於台北大巨蛋進行賽事，爭取2026經典賽的晉級資格，於2月21日至2月23日進行6場賽事，對戰排名順序第1之隊伍即獲得1席資格，排名第2與第3之隊伍於2月25日再進行1場排名賽，由獲勝隊伍取得最後1席晉級資格。

賽程：

2月21日 12：00 南非：尼加拉瓜 2月21日 19：00 西班牙：中華 2月22日 12：00 西班牙：尼加拉瓜 2月22日 19：00 中華：南非 2月23日 12：00 南非：西班牙 2月23日 19：00 尼加拉瓜：中華 2月25日 19：00 分組第3：分組第2

經典賽資格賽轉播哪裡看？

經典賽資格賽賽程。截圖自WBCQ 世界棒球經典賽資格賽FB

啦啦隊陣容：

賽事現場更由所屬於6支中職球團的應援團長與24位啦啦隊女孩組成「CT Amaze」應援團，將在台北大巨蛋展現台灣獨特的應援風格，共襄盛舉為中華隊應援打氣。

世界棒球經典賽（WBC）台灣區資格賽賽事記者會22日舉行，台灣隊應援啦啦隊CT AMAZE成員峮峮（左3）等人亮麗登場，並公布賽事應援口號「夠資格」。 中央社

團長：小白、Travis、勛雞、York、Aby 中職6隊各4位啦啦隊代表： 中信兄弟：峮峮、君白、畇二、林可 富邦悍將：慈妹、秀秀子、Jessy、潔米 味全龍：林襄、小映、霖霖、口水 樂天桃猿：籃籃、嘎琳、孟潔、岱縈 統一獅：瑟七、斐棋、Joy、侯芳 台鋼雄鷹：一粒、妡0、林浠、螢螢

經典賽資格賽中華隊啦啦隊名單。截圖自WBCQ 世界棒球經典賽資格賽FB影片畫面

2025年第6屆世界棒球經典賽台灣區資格賽將於2月21日至2月25日在台北大巨蛋登場，這次將以全日票販售（可以觀看當日兩場賽事），前3天票價最高2980元、最低280元，23日中午12點開放中信卡友限區限量優先購，24日中午12點全面開賣。

經典賽資格賽售票時程。截圖自WBCQ 世界棒球經典賽資格賽FB

門票價格與贈品：

售票單位：拓元售票系統：https://tixcraft.com/activity/detail/25_wbcq

取票單位：全家便利商店FamiPort

經典賽資格賽2月21日至23日賽程將分成9種票價售票，並以全日票販售，可以觀看當日兩場賽事（午、晚場），全場票價分別為經典應援席2980元、戰力應援席2680元、夠資格應援席2680元、B1內野一般區2080元、B1外野一般區1280元、L2內野中央區2280元、L2內野一般區1880元、L2外野一般區680元、L4內野一般區880元、L5內野中央區480與L5內野一般區280元。

經典賽資格賽售票區域及價格。截圖自WBCQ 世界棒球經典賽資格賽FB

其中最熱門B1應援席（區域105-121），將另外獲得應援席專屬贈品，每日賽程各有不同好禮，2月21日應援法批與應援球衣擦手巾、2月22日應援法批與應援小旗與2月23日應援法批與應援扇子。

經典賽資格賽入場贈品。截圖自WBCQ 世界棒球經典賽資格賽FB

2月25日排名賽採均一價500元，開放B1區域供球迷朋友購買。本次賽事全場次全區域入場即贈經典賽限定「造型風車」乙支，極具收藏意義；賽事門票23日中午12點起開放中信卡友優先限區限量購票，24日中午12點起全面開放。