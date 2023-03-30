經典賽／達比修有效法大谷翔平吃三個蛋？ 笑回：一直都有吃
教士隊日籍投手達比修有，在經典賽期間就曾被報導勤做「大谷筆記」，日前他在Instagram限時動態上分享「三顆水煮蛋」的照片，引發網友熱議達比修有是不是在跟隨大谷翔平的飲食習慣。
日本隊在冠軍戰一鳴驚人的高橋宏斗，日前接受日媒《J-CAST》的採訪，透露大谷翔平經常吃蛋，並且「一次好像都吃三個。」
在經典賽期間，外媒曾報導達比修有只要和大谷翔平交流後，就會寫下「大谷筆記」，吃飯、補充營養品，睡覺、訓練的節奏都會紀錄，甚至還有傳言他連大谷翔平在飛機上吃什麼都在觀察。
當時他本人還出來澄清：「說我全部都有寫，這樣聽起來怪怪的。這些都只是在我有機會的時候才寫而已，不是真的刻意去觀察他在飛機上的飲食，而是跟他說話剛好有看到。」
綜合以上，在達比修有發出「早安」配合三顆蛋的限時動態後，網友紛紛熱議他是不是在實踐「大谷筆記」的內容。達比修有後來再發一則六顆蛋的限時，澄清「我一直都有吃水煮蛋」並配上哭笑不得貼圖。
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