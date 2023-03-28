經典賽／大谷奪冠感言提「台灣、南韓」 韓媒曝圈粉大眾關鍵
大谷翔平率日本隊奪下經典賽冠軍，除了球場上的精采表現，賽後奪冠感言提及台灣、南韓，讓他更受球迷愛戴，韓媒《亞洲經濟》也撰文解釋大谷風靡全世界的關鍵原因。
大谷奪冠後接受訪問時被問到，日本棒球會更受世界矚目，他卻表示：「不只是日本，還有韓國、台灣和中國等，希望讓其他國家的人們更愛棒球。」這段言論不僅在台灣受到受球迷稱讚，也圈粉眾多南韓球迷。媒體甚至形容他就像是「亞洲之寶」。
《亞洲經濟》指出，這段話吸引許多人關注，讓人相當感動，「在日本已經成為棒球英雄的大谷翔平，在南韓也形成風潮。」
報導還指出，不只棒球迷愛大谷，社會大眾也被大谷吸引，「他對棒球的熱愛、謙虛的人格特質、樸素的日常生活，都是吸引大眾喜愛的原因。」
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