快訊

馬英九前總統南京中山陵致詞 高喊「中華民國」：和平奮鬥、振興中華

Google官網大放送！輸入這串碼Pixel 7 Pro直接折7498元 Pixel 7、6a也有神秘價

馬前總統上午赴中山陵拜謁 敬獻花籃這樣署名

經典賽／大谷奪冠感言提「台灣、南韓」 韓媒曝圈粉大眾關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平率日本隊奪下經典賽冠軍，除了球場上的精采表現，賽後奪冠感言提及台灣、南韓，讓他更受球迷愛戴，韓媒《亞洲經濟》也撰文解釋大谷風靡全世界的關鍵原因。

大谷奪冠後接受訪問時被問到，日本棒球會更受世界矚目，他卻表示：「不只是日本，還有韓國、台灣和中國等，希望讓其他國家的人們更愛棒球。」這段言論不僅在台灣受到受球迷稱讚，也圈粉眾多南韓球迷。媒體甚至形容他就像是「亞洲之寶」。

《亞洲經濟》指出，這段話吸引許多人關注，讓人相當感動，「在日本已經成為棒球英雄的大谷翔平，在南韓也形成風潮。」

報導還指出，不只棒球迷愛大谷，社會大眾也被大谷吸引，「他對棒球的熱愛、謙虛的人格特質、樸素的日常生活，都是吸引大眾喜愛的原因。」

經典賽 WBC風雲

相關新聞

經典賽／大谷奪冠感言提「台灣、南韓」 韓媒曝圈粉大眾關鍵

大谷翔平率日本隊奪下經典賽冠軍，除了球場上的精采表現，賽後奪冠感言提及台灣、南韓，讓他更受球迷愛戴，韓媒《亞洲經濟》也撰文解釋大谷風靡全世界的關鍵原因。 大谷奪冠後接受訪問時被問到，日本棒球會更

經典賽／最後派兩大咖投手 栗山：年輕投手超緊張

率領日本武士隊在世界棒球經典賽奪冠的總教練栗山英樹今天言及冠軍賽最後派出投手達比修有、大谷翔平時說，年輕投手有的緊張到腿...

經典賽／打到一半還在改賽程 栗山英樹：大聯盟這樣不對

日本隊在冠軍賽以3：2擊敗美國隊，奪得第5屆世界棒球經典賽冠軍，監督栗山英樹對大聯盟卻有滿肚子的苦水要吐，控訴大聯盟在比...

經典賽／來台傳道棒球？栗山英樹笑了 想起曾為王柏融來台

日本隊贏得世界棒球經典賽冠軍，栗山英樹榮耀加身，這位冠軍監督今天出席記者會接受媒體聯訪，席間有來自台灣媒體的提問，詢問他...

經典賽／大谷翔平場下也超暖！多明尼加女記者曝貼心舉動

大谷翔平率領日本隊奪下經典賽冠軍，除了球場上優異的成績外，場下表現也備受稱讚，多明尼加女記者（Paloma Almonte）近日曝光採訪大谷的畫面，直言非常感謝大谷，因為他是唯一願意接受訪問的球員。

經典賽／大谷翔平IG追蹤破500萬 大聯盟史上第一人

世界棒球經典賽結束，日本武士隊最後拔得頭籌，贏下隊史第三座冠軍。其中大谷翔平二刀流的好表現獲頒MVP，這也讓他的人氣扶搖直上，日前他的Instagram已經突破500萬人次追蹤。 大谷翔平在經典

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦