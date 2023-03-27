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經典賽／大谷翔平場下也超暖！多明尼加女記者曝貼心舉動

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

大谷翔平率領日本隊奪下經典賽冠軍，除了球場上優異的成績外，場下表現也備受稱讚，多明尼加女記者（Paloma Almonte）近日曝光採訪大谷的畫面，直言非常感謝大谷，因為他是唯一願意接受訪問的球員。

阿蒙特在Instgram發布採訪大谷翔平的影片，以及兩人的合照。她表示大谷不像其他球員拒絕採訪，是唯一願意讓多明尼加記者採訪的球員，另外大谷態度非常親切，受訪時還貼心地使用英語。

阿蒙特分享採訪當天的內容，她詢問大谷翔平賽後感想，大谷回應，「該場冠軍賽是最棒的比賽，也是他人生最棒的瞬間。」他也不忘稱讚其他國家的表現，展現風度。

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