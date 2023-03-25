經典賽／大谷翔平IG突破500萬 努特巴爾人氣10倍漲

世界棒球經典賽結束，日本武士隊最後拔得頭籌，贏下隊史第三座冠軍。其中大谷翔平二刀流的好表現獲頒MVP，這也讓他的人氣扶搖直上，日前他的Instagram已經突破500萬人次追蹤。

大谷翔平在經典賽前甚少發文，約有200萬人追蹤，在月初發出包機返日的貼文後便積極更新，時不時就會發出和隊友的合照。後來他的追蹤數正式超越洋基隊退役球星A-Rod羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的410萬，正式成為大聯盟史上最多人追蹤的選手。

高人氣的不只有大谷翔平，還有外型帥氣、日美混血的努特巴爾（Lars Nootbaar）先是以「胡椒罐」慶祝動作爆紅，而後Instagram也從賽前的不到10萬增加到100萬，粉絲數10倍翻漲。

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