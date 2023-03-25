經典賽／大谷翔平IG突破500萬 努特巴爾人氣10倍漲

世界棒球經典賽結束，日本武士隊最後拔得頭籌，贏下隊史第三座冠軍。其中大谷翔平二刀流的好表現獲頒MVP，這也讓他的人氣扶搖直上，日前他的Instagram已經突破500萬人次追蹤。
大谷翔平在經典賽前甚少發文，約有200萬人追蹤，在月初發出包機返日的貼文後便積極更新，時不時就會發出和隊友的合照。後來他的追蹤數正式超越洋基隊退役球星A-Rod羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的410萬，正式成為大聯盟史上最多人追蹤的選手。
高人氣的不只有大谷翔平，還有外型帥氣、日美混血的努特巴爾（Lars Nootbaar）先是以「胡椒罐」慶祝動作爆紅，而後Instagram也從賽前的不到10萬增加到100萬，粉絲數10倍翻漲。
經典賽冠軍戰前，大谷翔平向隊友喊話：「我只有一件事要說，不要去仰慕對手。」這句名言，隨著日本隊奪冠而瘋狂流傳，不過日本隊...
世界棒球經典賽結束，日本武士隊最後拔得頭籌，贏下隊史第三座冠軍。其中大谷翔平二刀流的好表現獲頒MVP，這也讓他的人氣扶搖直上，日前他的Instagram已經突破500萬人次追蹤。
大谷翔平在經典
世界棒球經典賽落幕，最終由日本隊奪下冠軍，成為「亞洲之光」，相形之下同樣是亞洲棒球強權的南韓隊止步首輪、略顯黯淡。其中南韓隊投手元兌仁認為：「日本所展現的面貌，才是韓國隊的本色。」一言引發日本網友不滿
日本隊奪下第3座經典賽冠軍，陣中內野手山田哲人今天發布自己和大谷翔平、達比修有的合照，但球迷關注的焦點卻是3人身後的鞋子。
山田哲人今天連發5則貼文，包括賽後站上頒獎台的合影、金牌照，以及全隊聚
本屆經典賽堪稱5屆以來最成功一屆，不僅球員粉絲量大幅上升，美國《富比世》雜誌也列出多項數據，包括收視率、進場人數、及商品銷售金額都創歷史新高。
本屆賽事不管在電視還是串流媒體，都創收視率新紀錄。
3月22日，日本氣象廳宣布，東京都靖國神社內的染井吉野櫻標本樹已經滿開，正式宣告日本各地櫻花陸續迎來盛開期。就在這天，日本武士隊也在美國佛羅里達州的邁阿密奪下第五屆的經典賽冠軍，全日本陷入一陣瘋狂之中，在日本即將面對後疫情時代的經濟復甦之時，這座冠軍無疑讓日本國民全體上下提振精神。
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