經典賽／梅登被點名接任日本隊監督 日媒：熟悉大谷的人

日本武士隊成功奪下第3座經典賽冠軍，不過監督栗山英樹卻宣告退休。昨天傳出鈴木一朗、古田敦也是有力候選，不過據日媒《東京體育》報導，前天使隊「鬼才教頭」梅登（Joe Maddon）有望接下監督一職。

該報導指出，日本職棒（NPB）正進行新任監督選拔，目前被提名的主要人選為古田敦也、工藤公康，但據內部消息人士透露，NPB優先考慮熟悉大谷的人，因此有人覺得曾在2020至2022年執教天使隊的梅登是最合適的人選。

日本武士隊從未任命過外籍監督，不過有鑑於足球等其他運動有先例，武士隊仍很有可能打破傳統。

現年69歲的梅登先後執教過光芒、小熊和天使隊。曾在2008、2011年拿下美聯最佳總教練獎，2015年又獲選國聯最佳總教練。梅登過去已大膽、靈活的調度聞名，率領光芒打出奇蹟，2016年更是幫助小熊拿下暌違108年的冠軍。

不過他轉戰天使後卻不順遂，雖然擁有大谷、楚奧特（Mike Trout）仍無法帶隊重返季後賽。去年還曾陷入12連敗，梅登最終也被球隊開除。他被視為大谷「二刀流」的幕後推手之一，曾給予大谷極高的評價：「他是我見過最好的人，也是最有趣、最能合作的人。」

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