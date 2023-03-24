快訊

選區登記參選人數爆炸！費鴻泰、徐巧芯疑為爭初選方式「再拉人」

起飛不久機長胃痛「急需就醫」！2乘客神救援度難關 身分曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經典賽／梅登被點名接任日本隊監督 日媒：熟悉大谷的人

聯合新聞網／ 綜合報導
梅登(左)、大谷翔平(右)。 路透
梅登(左)、大谷翔平(右)。 路透

日本武士隊成功奪下第3座經典賽冠軍，不過監督栗山英樹卻宣告退休。昨天傳出鈴木一朗、古田敦也是有力候選，不過據日媒《東京體育》報導，前天使隊「鬼才教頭」梅登（Joe Maddon）有望接下監督一職。

該報導指出，日本職棒（NPB）正進行新任監督選拔，目前被提名的主要人選為古田敦也、工藤公康，但據內部消息人士透露，NPB優先考慮熟悉大谷的人，因此有人覺得曾在2020至2022年執教天使隊的梅登是最合適的人選。

日本武士隊從未任命過外籍監督，不過有鑑於足球等其他運動有先例，武士隊仍很有可能打破傳統。

現年69歲的梅登先後執教過光芒、小熊和天使隊。曾在2008、2011年拿下美聯最佳總教練獎，2015年又獲選國聯最佳總教練。梅登過去已大膽、靈活的調度聞名，率領光芒打出奇蹟，2016年更是幫助小熊拿下暌違108年的冠軍。

不過他轉戰天使後卻不順遂，雖然擁有大谷、楚奧特（Mike Trout）仍無法帶隊重返季後賽。去年還曾陷入12連敗，梅登最終也被球隊開除。他被視為大谷「二刀流」的幕後推手之一，曾給予大谷極高的評價：「他是我見過最好的人，也是最有趣、最能合作的人。」

經典賽 WBC風雲 大谷翔平

相關新聞

經典賽／台灣收視率成長151%排第一 富比世：史上最成功經典賽

本屆經典賽堪稱5屆以來最成功一屆，不僅球員粉絲量大幅上升，美國《富比世》雜誌也列出多項數據，包括收視率、進場人數、及商品銷售金額都創歷史新高。 本屆賽事不管在電視還是串流媒體，都創收視率新紀錄。

經典賽／期盼百尺竿頭 佐佐木朗希：下屆和大谷組雙王牌

「令和怪物」佐佐木朗希在本屆經典賽向世界展現能耐，在四強賽面對墨西哥登板，以及親眼見證與美國隊決戰，都讓他有深刻的體會，他也期望下屆經典賽能和大谷翔平組成雙王牌。 佐佐木朗希經典賽面對捷克隊及墨

經典賽／外媒評中華隊表現僅「C-」只好過南韓、多明尼加

2023年世界棒球經典賽已結束，由日本隊奪下暌違14年的冠軍。美媒《theScore》也針對20支參賽隊伍的表現給出評分，無緣8強的中華隊僅獲得「C-」，與中國大陸隊和以色列隊並列第16，只好過南韓、

經典賽／獲鈴木一朗讚美 達比修有：給了我很多信心

現年36歲的達比修有是本屆經典賽日本隊最老的球員，鈴木一朗特別讚賞他向年輕球員傳承精神，這段話傳到達比修耳邊，他坦言很榮幸能得到前輩的讚美。 據日媒「Sponichi Annex」報導，達比修今

經典賽／刻意等大谷翔平請纓 栗山監督：他是天邪鬼

日本隊奪下經典賽冠軍凱旋而歸，監督栗山英樹昨天返國後立刻獲邀接受電視節目訪問，其中也談及安排大谷翔平在9局登板關門的調度...

經典賽／山田哲人曬大谷、達比修合照 網歪樓：鞋子好整齊

日本隊奪下第3座經典賽冠軍，陣中內野手山田哲人今天發布自己和大谷翔平、達比修有的合照，但球迷關注的焦點卻是3人身後的鞋子。 山田哲人今天連發5則貼文，包括賽後站上頒獎台的合影、金牌照，以及全隊聚

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦