經典賽／台灣收視率成長151%排第一 富比世：史上最成功經典賽

本屆經典賽堪稱5屆以來最成功一屆，不僅球員粉絲量大幅上升，美國《富比世》雜誌也列出多項數據，包括收視率、進場人數、及商品銷售金額都創歷史新高。

本屆賽事不管在電視還是串流媒體，都創收視率新紀錄。儘管日美大戰是在日本時間周三早上8點舉行，但日本電視收視率仍高達42.4%。另外日本與義大利的八強賽，收視率高達48.7%，成為經典賽史收視率最高的比賽。

除了日本外，美國也創下收視紀錄，其中大谷翔平三振楚奧特（Mike Trout）的瞬間，觀眾人數達到650.6萬的最高峰。日本對墨西哥、美國對古巴這兩場四強賽，是本屆美國電視台平均收視人數最多的比賽，與上屆4強賽相比，成長96%。

該報導也指出，本屆經典賽打破各地收視紀錄，台灣成長151%排第1，2到5名依序為墨西哥103%、加拿大44%、南韓36%、波多黎各11%。

報導指出，本屆賽事總觀眾人數為130萬6414人，是進場人數最多的一屆，和2017年相比，成長20%。

週邊商品銷售部分，從「MLBShop.com」、「Fanatics」購買商品的金額也創新高，和2017年相比，成長高達149%。本屆賽事在台中洲際棒球場、東京巨蛋、大通體育場及邁阿密球場舉辦，這4座球場的商品銷售總額創賽史新高，比2017年成長100%。

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