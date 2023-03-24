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經典賽／獲鈴木一朗讚美 達比修有：給了我很多信心
現年36歲的達比修有是本屆經典賽日本隊最老的球員，鈴木一朗特別讚賞他向年輕球員傳承精神，這段話傳到達比修耳邊，他坦言很榮幸能得到前輩的讚美。
據日媒「Sponichi Annex」報導，達比修今天正式投入教士隊春訓，當他進入球場時，馬恰多（Manny Machado）等隊友都熱烈迎接並恭賀他，其中效力美國隊的馬丁尼茲（Nick Martinez），看見他帶來的金牌，臉上充滿羨慕之情。
54,846人の観客の前で勝ち越しタイムリーを放ったイチローと、最後の打者から三振を奪ったダルビッシュ。(2009年WBC決勝)— MLBの洞窟 (@mlbcave) March 3, 2023
リアルタイムで見ていた日本人誰もが歓喜した、2度と忘れることのない栄光の瞬間である。 pic.twitter.com/COXwbwN35F
教士球團預計讓達比修開季前再投一場熱身賽，今天他在場上練習守備以及1公尺左右的遠投。談到即將回歸正常生活，達比修直言：「我鬆了一口氣，一切都感覺很放鬆。」
昨天鈴木一朗提到達比修對日本隊的貢獻，「很開心看到他從集訓第一天就加入，09年只剩他這個代表了，我想他下一屆還是會參加，希望年輕一輩能從他身上學習到他的精神。」
對此達比修表示：「我很榮幸。」他笑稱：「我以為一朗永遠都不會讚美我，這句話給了我很多信心。」
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