經典賽／山田哲人曬大谷、達比修合照 網歪樓：鞋子好整齊

日本隊奪下第3座經典賽冠軍，陣中內野手山田哲人今天發布自己和大谷翔平、達比修有的合照，但球迷關注的焦點卻是3人身後的鞋子。

山田哲人今天連發5則貼文，包括賽後站上頒獎台的合影、金牌照，以及全隊聚餐照片。其中他和大谷、達比修的合照引起最多討論，除了三位都是國家英雄外，還有1個原因是3人身後放滿鞋子，都被整齊擺放。

對此球迷紛紛讚嘆球員的生活細節裡，也充滿日本高中棒球傳承的紀律性，「鞋子排得好整齊」、「這就是日本文化」、「日本人的細緻令人印象深刻」。

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