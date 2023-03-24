經典賽／山田哲人曬大谷、達比修合照 網歪樓：鞋子好整齊

日本隊奪下第3座經典賽冠軍，陣中內野手山田哲人今天發布自己和大谷翔平、達比修有的合照，但球迷關注的焦點卻是3人身後的鞋子。
山田哲人今天連發5則貼文，包括賽後站上頒獎台的合影、金牌照，以及全隊聚餐照片。其中他和大谷、達比修的合照引起最多討論，除了三位都是國家英雄外，還有1個原因是3人身後放滿鞋子，都被整齊擺放。
對此球迷紛紛讚嘆球員的生活細節裡，也充滿日本高中棒球傳承的紀律性，「鞋子排得好整齊」、「這就是日本文化」、「日本人的細緻令人印象深刻」。
「令和怪物」佐佐木朗希在本屆經典賽向世界展現能耐，在四強賽面對墨西哥登板，以及親眼見證與美國隊決戰，都讓他有深刻的體會，他也期望下屆經典賽能和大谷翔平組成雙王牌。
佐佐木朗希經典賽面對捷克隊及墨
2023年世界棒球經典賽已結束，由日本隊奪下暌違14年的冠軍。美媒《theScore》也針對20支參賽隊伍的表現給出評分，無緣8強的中華隊僅獲得「C-」，與中國大陸隊和以色列隊並列第16，只好過南韓、
現年36歲的達比修有是本屆經典賽日本隊最老的球員，鈴木一朗特別讚賞他向年輕球員傳承精神，這段話傳到達比修耳邊，他坦言很榮幸能得到前輩的讚美。
據日媒「Sponichi Annex」報導，達比修今
日本隊奪下經典賽冠軍凱旋而歸，監督栗山英樹昨天返國後立刻獲邀接受電視節目訪問，其中也談及安排大谷翔平在9局登板關門的調度...
日本隊奪下第3座經典賽冠軍，陣中內野手山田哲人今天發布自己和大谷翔平、達比修有的合照，但球迷關注的焦點卻是3人身後的鞋子。
山田哲人今天連發5則貼文，包括賽後站上頒獎台的合影、金牌照，以及全隊聚
日本隊監督栗山英樹邀請日美混血選手努特巴爾（Lars Nootbaar）出戰，曾引發日本國內資深棒球人的批評，但栗山仍堅持己見，賦予他中外野手和開路先鋒重任，最後收到不錯的成效，栗山受訪時也透露其中的
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