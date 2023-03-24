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經典賽／堅持努特巴爾當開路先鋒 栗山英樹：看他打球會流淚

聯合新聞網／ 綜合報導
努特巴爾。 法新社
努特巴爾。 法新社

日本隊監督栗山英樹邀請日美混血選手努特巴爾（Lars Nootbaar）出戰，曾引發日本國內資深棒球人的批評，但栗山仍堅持己見，賦予他中外野手和開路先鋒重任，最後收到不錯的成效，栗山受訪時也透露其中的秘辛。

栗山英樹指出，國內中外野手年紀漸長，「我當時想找努特巴爾和守護者隊史蒂文．關（Steven Kwan），感覺有兩人加入會很強。我有想過日本球迷的看法，『陣容突然出現美國打球的球員好不好』。」

史蒂文．關後來因父母不是日本人無法加入，於是栗山找上努特巴爾，「和他講話的瞬間就發現，他是很棒的人，大家應該會喜歡他。」

對於為何將努特巴爾擺第一棒，栗山解釋：「他拼命三郎的打球態度，很適合當開路先鋒，如果沒有打出成績再來更動。」

努特巴爾沒有辜負栗山的期待，本屆經典賽上壘率高達4成24，還在冠軍賽打回重要的1分。另外他創造的「轉胡椒罐」慶祝手勢爆紅，自身人氣也大幅提升，IG粉絲從賽前不到10萬上升至現在的93萬。

談到努特巴爾的高人氣，栗山英樹直言，「沒在看棒球的人，也會想看他打球，我在比賽時一直很感動，看他那麼拚命，真的會想流淚，我想大家也有同樣的感覺。」

經典賽 WBC風雲

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