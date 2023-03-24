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經典賽／期盼百尺竿頭 佐佐木朗希：下屆和大谷組雙王牌

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希。 法新社
佐佐木朗希。 法新社

「令和怪物」佐佐木朗希在本屆經典賽向世界展現能耐，在四強賽面對墨西哥登板，以及親眼見證與美國隊決戰，都讓他有深刻的體會，他也期望下屆經典賽能和大谷翔平組成雙王牌。

佐佐木朗希經典賽面對捷克隊及墨西哥隊先發，總計出賽2場，累積7局失4分（3分責失），被敲7安，狂飆11次三振，直球速度最高達165公里。驚人的表現曾讓美媒感嘆：「美國沒有這樣的火球」。

現年21歲的佐佐木朗希回國後接受訪問，他透露在經典賽受到許多刺激，所以想要再更進一步，「能在那種氣氛下和大聯盟選手較勁，真的讓我很開心」、「3年後，我想和大谷翔平組成雙王牌」。

佐佐木朗希四強賽曾被擊出三分砲，讓球隊陷入0：3落後，對此他表示，「幸好吉田正尚後來擊出一支三分砲，有了獲救的感覺。」

經典賽 WBC風雲

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