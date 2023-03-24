經典賽／達比修有幫球隊做太多事！栗山英樹曾向他道歉

2023年經典賽由日本隊奪下冠軍，監督栗山英樹返國後接受訪問，透露曾主動向達比修有道歉，原因是達比修幫忙球隊做太多事，導致無法把自身狀態調整到最好。

達比修有本屆經典賽狀態不如預期，出賽3場皆有失分紀錄，總計主投6局失5分（責失4分），被敲3支全壘打。

栗山英樹認為達比修狀況確實調整不算好，不過他集訓第一天就報到，花很多時間指導年輕投手，「這對球隊幫助真的很大，除了投球外，冠軍戰前他將美國隊打者的特點都和我們分享。」

栗山英樹透露自己賽後主動找達比修聊天，並向他道歉，「我跟他說，『無法專心調整自己，真的很痛苦吧，請原諒我，你讓日本棒球變更好了。」

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