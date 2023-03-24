聽新聞
test
0:00 / 0:00
經典賽／達比修有幫球隊做太多事！栗山英樹曾向他道歉
2023年經典賽由日本隊奪下冠軍，監督栗山英樹返國後接受訪問，透露曾主動向達比修有道歉，原因是達比修幫忙球隊做太多事，導致無法把自身狀態調整到最好。
達比修有本屆經典賽狀態不如預期，出賽3場皆有失分紀錄，總計主投6局失5分（責失4分），被敲3支全壘打。
栗山英樹認為達比修狀況確實調整不算好，不過他集訓第一天就報到，花很多時間指導年輕投手，「這對球隊幫助真的很大，除了投球外，冠軍戰前他將美國隊打者的特點都和我們分享。」
栗山英樹透露自己賽後主動找達比修聊天，並向他道歉，「我跟他說，『無法專心調整自己，真的很痛苦吧，請原諒我，你讓日本棒球變更好了。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言