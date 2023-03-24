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經典賽／外媒評中華隊表現僅「C-」只好過南韓、多明尼加
2023年世界棒球經典賽已結束，由日本隊奪下暌違14年的冠軍。美媒《theScore》也針對20支參賽隊伍的表現給出評分，無緣8強的中華隊僅獲得「C-」，與中國大陸隊和以色列隊並列第16，只好過南韓、多明尼加隊。
內文指出，在滿場球迷熱情的加油聲下，中華隊擁有絕對的主場優勢，且A組各隊實力差不多，這似乎為中華隊搭起晉級舞台。不過世界排名第2的中華隊最終以墊底收場，下屆將從資格賽打起。
即使中華隊在攻擊面有許多亮點，包括打出滿貫砲的A組MVP張育成及具備長打能力的捕手吉力吉撈．鞏冠，但對於渴望在世界舞台上脫穎而出的中華隊來說，不僅得到悲痛的結果，也將最壞的情況轉變為現實。
日本隊理所當然的獲評「A+」，拿下1勝的「斜槓」捷克隊得到「A」。決賽落敗的美國隊僅獲「B+」，賽前被看好晉級的南韓被評為倒數第2的「D」，奪冠熱門多明尼加則是最慘的「F」。
《theScore》各隊表現評比：
A+：日本
A：捷克
A-：墨西哥、委內瑞拉、澳洲、義大利
B+：美國、英國
B：古巴、巴拿馬
B-：波多黎各、哥倫比亞、尼加拉瓜
C+：加拿大、荷蘭
C-：中華、中國大陸、以色列
D：南韓
F：多明尼加
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