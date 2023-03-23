經典賽／大谷翔平冠軍戰帽 收藏至名人堂博物館

經典賽冠軍戰九局下半兩出局大谷翔平對決楚奧特（Mike Trout），上演「世紀對決」堪稱漫畫劇情，最後大谷三振楚奧特，日本武士隊拿下冠軍，大谷在激動之餘甩下手套及帽子，現在那頂帽子將被收藏到美國國家棒球名人堂暨博物館。

除了MVP大谷翔平的帽子外，吉田正尚在比賽中使用的球棒、村上宗隆的打擊手套和頭盔、勝投今永昇太的球衣、監督栗山英樹的套頭衫，共計六件日本隊球具將被收藏。

此外，美國隊也有捐蹭三件文物，分別是單屆擊出5發全壘打透納（Trea Turner）的釘鞋、對戰古巴時的打擊手套，以及投手韋恩萊特（Adam Wainwright）的帽子。

美國國家棒球名人堂暨博物館在官網發布公告，並表示「這些文物將永遠講述一支球隊的故事以及一場令棒球界著迷的盛事。」

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