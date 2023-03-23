經典賽／鈴木一朗不講評栗山監督帶兵表現 原因竟是妻子？

日本武士隊拿下經典賽冠軍，監督栗山英樹功成身退，賽後即宣布卸任日本國家隊教練一職，在栗山英樹調度能力被讚揚的同時，日媒挖出他過去的情史，前女友竟是鈴木一朗的妻子福島弓子。
61歲的栗山英樹目前單身未婚，過去浮上檯面的戀情就是和前TBS主播福島弓子，根據報導，栗山英樹當時擔任球評，因此與福島弓子結識，雙方一度論及婚嫁，栗山英樹卻被爆劈腿女網選手伊達公子，雙方因此分手，栗山英樹則單身至今。
福島弓子後來在1999年嫁給鈴木一朗。日本體育記者透露，此次經典賽大咖退役球星，如松坂大輔等人都有擔任球評，轉換身份參與此次經典賽，而過去帶領武士隊拿下兩次冠軍的鈴木一朗，則因為栗山英樹和妻子的過往，此屆經典賽並沒有發聲。
經典賽冠軍戰九局下半兩出局大谷翔平對決楚奧特（Mike Trout），上演「世紀對決」堪稱漫畫劇情，最後大谷三振楚奧特，日本武士隊拿下冠軍，大谷在激動之餘甩下手套及帽子，現在那頂帽子將被收藏到美國國家
睽違六年的世界棒球經典賽落幕，最終日本奪得隊史第三座冠軍，現年28歲投打俱佳的大谷翔平當之無愧拿下MVP，實現了他在高中時就寫下的夢想。
大谷翔平在17歲時，就寫下「27歲拿到WBC冠軍，並拿下
2023世界棒球經典賽落幕，在最高層級的棒球國際賽，各國都是精銳盡出，美媒《FOX Sport》盤點了本屆經典賽令人印象深刻的球員，其中中華隊「國防部長」張育成也在名單中。
報導指出，張育成作為
日本武士隊拿下經典賽冠軍，監督栗山英樹功成身退，賽後即宣布卸任日本國家隊教練一職，在栗山英樹調度能力被讚揚的同時，日媒挖出他過去的情史，前女友竟是鈴木一朗的妻子福島弓子。
61歲的栗山英樹目前單
2023世界棒球經典賽落幕，睽違六年再次登場，本屆經典賽被譽為「最好看的一屆」，在冠軍戰上演的「天使內戰」大谷翔平和楚奧特（Mike Trout）世紀對決，更是為人所津津樂道。
此次史詩級的對決
2023第五屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）已畫下句點，撇除台灣民眾對於棒球狂熱的成長不提，大聯盟官方也表示這屆經典賽無論在全球觀看人數、到場人次、周邊商品銷售量、甚至社群媒體的討論熱度，都寫下歷史新高。
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言