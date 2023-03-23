經典賽／鈴木一朗不講評栗山監督帶兵表現 原因竟是妻子？

日本武士隊拿下經典賽冠軍，監督栗山英樹功成身退，賽後即宣布卸任日本國家隊教練一職，在栗山英樹調度能力被讚揚的同時，日媒挖出他過去的情史，前女友竟是鈴木一朗的妻子福島弓子。

61歲的栗山英樹目前單身未婚，過去浮上檯面的戀情就是和前TBS主播福島弓子，根據報導，栗山英樹當時擔任球評，因此與福島弓子結識，雙方一度論及婚嫁，栗山英樹卻被爆劈腿女網選手伊達公子，雙方因此分手，栗山英樹則單身至今。

鈴木一朗妻子鈴木弓子(右)難得現身，圖為2009年明星賽在紅雀主場。 美聯社

福島弓子後來在1999年嫁給鈴木一朗。日本體育記者透露，此次經典賽大咖退役球星，如松坂大輔等人都有擔任球評，轉換身份參與此次經典賽，而過去帶領武士隊拿下兩次冠軍的鈴木一朗，則因為栗山英樹和妻子的過往，此屆經典賽並沒有發聲。

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