經典賽／日本隊返國1200人接機 球迷大喊：謝謝

拿下第五屆世界棒球經典賽冠軍，日本隊帶著暌違14年的冠軍榮耀返國，成田機場聚集約1200人接機，警備規模比去年世界盃更多，監督栗山英樹出來時，球迷大喊「謝謝」，這次經典賽讓日本陷入棒球狂熱中。

日本武士隊今天搭機返國，扣除大谷翔平、達比修有、吉田正尚、努特巴爾（Lars Nootbaar）等大聯盟組原地解散，其餘隊員都在機場接受球迷的熱烈歡迎。

日本隊成員踏到入境大廳時，現場響起熱烈掌聲，栗山英樹與中村悠平代表接受花束，村上宗隆輕輕的揮手回應，山川穗高的表情像是有點被接機陣容嚇到。

根據「Sponichi Annex」報導，日本隊返國吸引約200名媒體記者到場，機場也配置了60人進行警備，所幸現場秩序良好，機場相關人士表示，跟去年12月足球世界盃日本代表隊返國相比，「警備規模差不多，但有多一些些。」

日本隊搭乘的飛機最多有9萬7000人在網路上追蹤航程進度，加上這次經典賽日本隊7場比賽，在日本當地的收視率都超過40%，顯現出真正的國球精神。

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