經典賽／與楚奧特聯手為美國參戰2026？洋基賈吉仍不鬆口

2023年世界棒球經典賽劃下句點，令人回味無窮，眾人紛紛展望下屆，去年美聯MVP「法官」賈吉（Aaron Judge）本屆因生涯考量婉拒參賽，至於2026年會不會參賽，賈吉並沒有明確給出答案。

對於經典賽賈吉認為：「這是一個有趣的、驚人的賽事，它讓世界著迷。到處都有孩子熬夜看這些比賽，有棒球比賽中最好的球員。」至於會不會參戰2026年賈吉保守表示：「現在還很難說，三年後不知道會如何。」

賈吉現在正在備戰開季，對於新球季目標他表示：「我只是想比上一年更進步。」去年賽季賈吉單季敲出62轟，刷新了美聯新紀錄，賈吉也表示「仍然還有其他目標去追求，盡量保持自己的節奏、不去改變過多東西。」

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