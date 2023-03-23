經典賽／超神！日媒挖出大谷高中時就把27歲獲MVP 列入人生清單
睽違六年的世界棒球經典賽落幕，最終日本奪得隊史第三座冠軍，現年28歲投打俱佳的大谷翔平當之無愧拿下MVP，實現了他在高中時就寫下的夢想。
大谷翔平在17歲時，就寫下「27歲拿到WBC冠軍，並拿下MVP」本屆經典賽因疫情延期舉行，讓大谷沒辦法如預期在27歲拿下，不過，他仍在這屆經典賽的好表現順利「預言」自己的成就、實現了他的人生清單。
大谷的人生清單還有，18歲時加入大聯盟、19歲精通英語達到3A、20歲升上大聯盟薪水拿到15億、21歲站穩先發輪值拿下16勝等等，當時列出時或許很多人覺得不可能，但現在他的人生清單除了「26歲奪世界大賽冠軍與結婚」沒達到外，其他幾乎都已經實現大半。
When Shohei Ohtani was in high school, he wrote out life goals for each year of his life from 18 to 42.— Joe Pompliano (@JoePompliano) 2023年3月22日
It included everything from when he wanted to join an MLB team to when he wanted to have kids.
The craziest part?
His age 27 goal:
"Member of Japan WBC team and MVP" 🤯 pic.twitter.com/DRKUSt346S
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