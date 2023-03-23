經典賽／超神！日媒挖出大谷高中時就把27歲獲MVP 列入人生清單

睽違六年的世界棒球經典賽落幕，最終日本奪得隊史第三座冠軍，現年28歲投打俱佳的大谷翔平當之無愧拿下MVP，實現了他在高中時就寫下的夢想。

大谷翔平在17歲時，就寫下「27歲拿到WBC冠軍，並拿下MVP」本屆經典賽因疫情延期舉行，讓大谷沒辦法如預期在27歲拿下，不過，他仍在這屆經典賽的好表現順利「預言」自己的成就、實現了他的人生清單。

大谷翔平高中寫下的人生清單。截圖自網路

大谷的人生清單還有，18歲時加入大聯盟、19歲精通英語達到3A、20歲升上大聯盟薪水拿到15億、21歲站穩先發輪值拿下16勝等等，當時列出時或許很多人覺得不可能，但現在他的人生清單除了「26歲奪世界大賽冠軍與結婚」沒達到外，其他幾乎都已經實現大半。

When Shohei Ohtani was in high school, he wrote out life goals for each year of his life from 18 to 42.



It included everything from when he wanted to join an MLB team to when he wanted to have kids.



The craziest part?



His age 27 goal:



"Member of Japan WBC team and MVP" 🤯 pic.twitter.com/DRKUSt346S — Joe Pompliano (@JoePompliano) 2023年3月22日

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