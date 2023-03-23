經典賽／日本奪冠民眾瘋搶「號外」作紀念 超失控場面曝光

世界棒球經典賽昨（22日）畫下句點，由大谷翔平領軍的日本隊以3：2擊敗擁有「鑽石打線」的美國隊奪冠。日本民眾欣喜若狂，即使確定奪冠當下是上班時間，仍有不少民眾上街瘋搶「號外」。

日本睽違14年再度抱走冠軍獎盃，這也是他們隊史在經典賽的第3冠。為了慶祝武士隊封王，日本各大報社也迅速推出頭版印有日本隊照片的「號外」，雖是上班時間，民眾仍湧現街頭，爭相搶奪號外。

推特上也流傳著一段札幌車站民眾為了搶號外擠成一團，還有不少人蹲下撿掉在地上的報紙，紙張都快被揉爛了，與日本人平時整齊有秩序的樣子大相逕庭。

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