經典賽／日本奪冠民眾瘋搶「號外」作紀念 超失控場面曝光
世界棒球經典賽昨（22日）畫下句點，由大谷翔平領軍的日本隊以3：2擊敗擁有「鑽石打線」的美國隊奪冠。日本民眾欣喜若狂，即使確定奪冠當下是上班時間，仍有不少民眾上街瘋搶「號外」。
日本睽違14年再度抱走冠軍獎盃，這也是他們隊史在經典賽的第3冠。為了慶祝武士隊封王，日本各大報社也迅速推出頭版印有日本隊照片的「號外」，雖是上班時間，民眾仍湧現街頭，爭相搶奪號外。
推特上也流傳著一段札幌車站民眾為了搶號外擠成一團，還有不少人蹲下撿掉在地上的報紙，紙張都快被揉爛了，與日本人平時整齊有秩序的樣子大相逕庭。
札幌駅の号外暴動の様子をご覧ください#WBC2023 #侍ジャパン #号外 pic.twitter.com/K3SjukmZqI— 北区の「でる」 (@kitaku_no_dell) 2023年3月22日
【目撃証言】『悲鳴が怒号が飛び交い、倒れた男の人が踏まれてた』WBC優勝の号外が配られた #山手線 有楽町駅前が地獄絵図 群衆殺到しあわや雑踏事故3/22 #WBC2023 #侍ジャパン #野球 - 事件事故・災害速報ニュース https://t.co/EYoN7Pd8xS #nhk #号外 #有楽町 転売ヤー 梨泰院 pic.twitter.com/sEle9HJIGX— 災害火災画像速報ニュース2 (@Gt8VUlzRG7buafO) 2023年3月22日
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