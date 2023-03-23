經典賽／美媒選出本屆令人印象深刻球員！「國防部長」張育成獲選

2023世界棒球經典賽落幕，在最高層級的棒球國際賽，各國都是精銳盡出，美媒《FOX Sport》盤點了本屆經典賽令人印象深刻的球員，其中中華隊「國防部長」張育成也在名單中。

報導指出，張育成作為一名內野工具人，在上個球季共效力了4支球隊，累計190個打席中，繳出0.605的攻擊指數。此次最精彩的表現，就是對陣義大利時的追平兩分砲。

文中也提及了台灣的棒球應援文化「台中洲際棒球場所有A組比賽的觀眾能量是無與倫比的」、「協調一致的加油聲及不間斷的強烈支持是我從未見過的。」

同樣上榜的還有日本隊「令和怪物」佐佐木朗希、「村神」村上宗隆，美國隊連三場開轟的透納（Trea Turner），三振大谷的捷克電子技師薩多利亞（Ondrej Satoria）、尼加拉瓜21歲一戰成名收到大聯盟合約的赫伯特（Duque Hebbert）、墨西哥阿羅薩雷納（Randy Arozarena）等人。

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