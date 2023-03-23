經典賽／能讓楚奧特3次揮空三振機率有多低？一數據說明大谷有多神

2023世界棒球經典賽落幕，睽違六年再次登場，本屆經典賽被譽為「最好看的一屆」，在冠軍戰上演的「天使內戰」大谷翔平和楚奧特（Mike Trout）世紀對決，更是為人所津津樂道。

此次史詩級的對決，大谷翔平投到兩好三壞滿球數，最後三振掉楚奧特，而在這打席中三個好球數都是楚奧特揮棒落空。根據推特Codify透過數據指出，楚奧特在12年職業生涯的6174個打席中，只有24次是三個揮棒落空所出局的，平均一個賽季只會出現2次。

大谷在這個打席共投出6顆球，第一顆變化球偏低的壞球、第二顆速球吸引到了楚奧特出棒揮棒落空，第三顆速球走在外角，沒能進到好球帶，第四顆紅中的位置也讓楚奧特揮棒落空，球數2好2壞，第五顆大谷翔平球速飆到102英里，但提前落地，最後大谷投出大幅度位移的鬼之滑球，再次讓楚奧特揮棒落空，三振出局。

此次情節堪稱漫畫情節，在如此高張力比賽，兩隊只差一分情況下，陣中的兩位王牌見王牌、頂尖對決，精彩絕倫的同時，也替本屆經典賽劃下一個完美的句號。

If you aren't impressed, you should be. Mike Trout has had 3 swinging strikes in only 24 of his 6,174 career MLB plate appearances!pic.twitter.com/VTlcRnAgPH — Codify (@CodifyBaseball) 2023年3月22日

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