經典賽／從村民變村神！村上宗隆：感謝栗山監督願意相信我

2023世界棒球經典賽落幕，由日本武士隊奪下隊史第三座冠軍，最後關鍵決賽時刻，在預賽是「村民」的村上宗隆，打擊回溫變回「村神」是日本奪冠功臣之一，而他在稍早也在Instagram上發文，寫下心得也感謝球迷支持。

村上宗隆首先感謝大家的支持，接著表示「這次預賽的成績不理想，相當不甘心，儘管如此栗山監督還是願意相信我，感謝世界第一的隊友和粉絲。」

他也透露「雖然有一些嚴厲的聲浪，但更多的是鼓勵。贏得經典賽是我小時候的夢想，現在實現了一個夢想，並設定了更高的目標。真的非常感謝大會，舉辦了世界頂級球員雲集的大賽，能度過如此高張力的一個月實在是太幸福了！！！！！！」

在最後村上表示還有很多想的事情，總之心情就是對大家充滿了感謝「最後，我想讓栗山教練成為世界最好的教練，想讓這個隊伍成為世界第一的隊伍，為了誰而努力，更能感受到它的重要性。真的非常感謝！」

23歲的村上宗隆去年賽季一舉奪下打擊、全壘打、打點三冠王，並獲選年度MVP，此次參加經典賽備受關注，栗山監督也相當信任他，把球隊四棒重任交給他，可惜預賽時發揮並不理想，所幸在最後四強、冠軍戰即時「清醒」先是敲出再見安打，後來對陣美國敲出追平全壘打。

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