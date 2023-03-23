經典賽／十大精彩時刻！大谷翔平獲選兩次、A組「混戰」入列

睽違六年的2023世界棒球經典賽落幕，美媒《The Ringer》撰文盤點本屆賽事令人難忘的十大時刻，其中大谷翔平獲選兩次、中華隊在A組預賽的「大亂鬥」也被列入。

報導中將本屆MVP大谷翔平的功勛分為兩部分討論，第一名毫不意外的是大谷翔平和楚奧特（Mike Trout）的世紀對決。另外，大谷翔平投打俱佳的好表現也被獲選為第四名。

此次中華隊所屬的A組預賽，五隊都拿下兩勝兩敗的戰績，要選出進入複賽的前兩名，是以「失分除以防守局數」失分率的比較，才由古巴和義大利晉級複賽，這樣罕見的情況被收錄到經典時刻第九名。

第二名是日本在九局下再見安打逆轉墨西哥的四強戰。第三名則是此次追平經典賽全壘打紀錄的透納（Trea Turner），在八強賽中逆轉委內瑞拉的滿貫砲。

另外，委瑞內拉在「死亡D組」全勝晉級、波多黎各八局完封以色列無人上壘、尼加拉瓜21歲新秀投手一戰成名獲得大聯盟合約、日本捷克預賽的「紳士之戰」、墨西哥梅內塞斯（Joey Meneses）面對美國隊單場5打點好表現都有入選精彩時刻。

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