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經典賽／楚奧特2026要帶更強隊友再戰 投手會是難題

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
楚奧特(右二)有意再戰下屆經典賽。 法新社
楚奧特(右二)有意再戰下屆經典賽。 法新社

輸給大谷翔平第一輪，楚奧特（Mike Trout）準備好迎接下一輪，2026年世界棒球經典賽，楚奧特誓言要組成更好的隊伍，而根據「USA Today」報導，賈吉（Aaron Judge）有意願參加。

昨天在冠軍賽輸給日本隊，美國隊板凳教練楊恩（Michael Young）看到球員們的不甘，「第二名作收他們很很失望，不過還是有家人上場陪伴他們，輸了季後賽你可看不到這樣的場面，這真的是很棒的活動，會讓棒球越來越好。」

對楚奧特來說，這是他度過最特別的10天，雖然最後被大谷翔平再見三振，不過他已經宣告參加下屆經典賽，「下一次，我要確定大家都想打。」

至少「法官」有意願，「USA Today」報導中指出，賈吉私下告訴朋友，他想要打2026年經典賽，如果成真，也會吸引其他球員共襄盛舉，就如今年的楚奧特一樣。

不過美國隊這次問題在投手，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）就說：「從競爭的觀點來看，我們還需要努力，特別是在投手這塊，現有的人手很好，但投手的程度跟野手還是不同。」

在3月開打的世界棒球經典賽，不少大聯盟投手都擔心提早開機會導致受傷，而予以婉拒，但這次經典賽唯一受傷投手是大都會終結者狄亞茲（Edwin Diaz），也是因為慶祝的不幸意外，跟投球無關。

更改時間或許是一個方式，墨西哥總教練吉爾（Benji Gil）就提議經典賽可以晚一周舉行，讓投手有更多時間準備，缺點是離大聯盟開季又太近。

「關於舉辦時間點我們討論很久。」曼弗瑞說：「沒有完美的時間點，若移到季後舉行，球員參與意願恐怕也不高，也討論過在球季中舉行，或許不完美，但在折衷之下是一個可以考慮的時間。」

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