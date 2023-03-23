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經典賽／中華隊熱血拚戰、日本奪冠太夢幻… 鄉民狂推：史上最好看的一屆
世界棒球經典賽昨（22日）完美落幕，美國、日本隊先後在複賽打出「驚天大逆轉」，冠軍戰比分相近，同樣精彩刺激。網友也在PTT發文表示，這屆經典賽中華隊表現不錯，複賽後更有多場大逆轉，「本屆WBC 484歷屆最好看的一屆？」
網友提出這次經典賽的精彩處，雖然中華隊「吃鍋貼」下屆得從資格賽打起，但面對實力整齊的A組能拿下2勝2敗已經相當不簡單；整體實力較弱的B組有捷克展現鬥志，還能看中國2：22被「扣倒」、南韓先後敗給澳洲、日本，以及敲長打後樂極生悲被觸殺在二壘的「典藏．姜白虎」。
C組部分墨西哥預賽時海K美國，美國仍逆勢挺進決賽；D組神仙打架，包含波多黎各對以色列締造經典賽史上首次完全比賽，更別說進到複賽後上演的多場逆轉秀。
鄉民紛紛表示認同：「這屆真的是最好看的一屆」、「日本最後兩場真的精彩」、「預賽複賽決賽都有看頭」、「台灣這邊也很熱血」、「這屆真的好看欸，各種要素都有」、「史上最經典不用加之一」、「很難超越了」、「大谷太有觀賞性了」。
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