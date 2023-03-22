經典賽／不曾責怪選手 栗山英樹率日本武士隊奪冠

中央社／ 東京22日專電
日本隊今（22）日在WBC冠軍戰以3比2力克美國隊，7戰全勝拿下冠軍，總教練栗山英樹備受肯定。美聯社
日本隊今（22）日在WBC冠軍戰以3比2力克美國隊，7戰全勝拿下冠軍，總教練栗山英樹備受肯定。美聯社

日本隊今天在世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰以3比2力克美國隊，7戰全勝拿下冠軍，監督（總教練）栗山英樹備受肯定。日媒報導，栗山充分信任選手，不曾責怪選手表現差。

第5屆經典賽冠軍賽今在美國邁阿密舉行，日本武士隊贏美國隊，時隔14年第3度奪冠。賽前表示「要讓孩子們擁有大夢想」的栗山對於日本武士隊奪冠感到欣喜無比。

日本讀賣新聞報導，栗山在結束7年的日職選手生活後，擔任球評、大學教授，2012年起擔任北海道日本火腿勇士隊監督（總教練）為期約10年。身為監督，他的信念就是要讓選手充分發揮長才。

在擔任監督期間，即使選手遭三振、有疏失，他完全不生氣或責罵選手。他擔任日本火腿隊監督時，曾在該球團擔任總監的山田正雄回顧表示，栗山總說是自己不好，不能怪罪選手，即使開玩笑，也絕對不會說出「都是你害大家丟臉」之類的話。

栗山考進東京學藝大學後，在學期間取得小學、國中、高中的教師執照，原本想在畢業後當教師，但重燃棒球夢，後來接受職棒隊的入團測試，1984年進入日職養樂多燕子隊球團。

同期的新人、擔任開幕投手的高野光（已故）等精銳多，栗山心想「程度實在太高，自己似乎不該入團」。

所幸當時的二軍監督內藤博文（已故）對他說：「不要和別人比，只要和自己比，能變得更好的話就好。」因為和其他人比，認為自己都做不來的話，反而增添苦惱，身陷惡性循環。內藤的教誨，讓他了解到最重要的是只要自己有所成長就好。

結果，他努力有成，1989年身為外野手的他因守備有成獲得金手套獎。

栗山苦於罹患內耳疾病「梅尼爾氏症」，後來結束選手生活。這種症狀是會突然眩暈、嘔吐、耳鳴。他充分體會做為選手無法集中心力打球的那種痛苦，所以常告訴選手說：「勝負責任在我，大家不要怕（失敗），儘管發揮就是了。」

本屆經典賽，日職三冠王、23歲的選手村上宗隆大多處於低迷狀況。栗山被問及此事時都說：「我只要相信他，往前邁進就是了。」

結果，昨天在四強賽，日本武士隊對上墨西哥隊一役，村上最後擊出再見安打，成為日本武士隊爭取冠軍賽門票的關鍵。今天在冠軍賽，村上擊出一支特大號全壘打。

在日本武士隊奪冠後，栗山被日本武士隊選手們抬起拋空多達10次，這象徵選手們對他表達崇高的敬意。他與他選進日本武士隊的美日混血外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）相擁後，深深敬禮。他認為，自己什麼都沒做，都是教練、工作人員和選手拼命付出。

旅日球星、日職軟銀鷹球團會長王貞治對媒體表示，日本武士隊最棒，並稱讚總教練栗山英樹大成功。

栗山今天在賽後記者會上表示，「監督（總教練）做到今天就結束了。真的從明天開始就什麼都沒有，變成沒有職稱的人了」。

經典賽 WBC風雲 日本

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