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經典賽／大谷翔平受訪說好吃 拉麵店一風堂業績大增

中央社／ 東京22日綜合外電報導
大谷翔平。 路透社
大谷翔平。 路透社

發源於日本福岡的人氣拉麵店「博多一風堂」今天在推特恭喜日本隊拿下世界棒球經典賽（WBC）冠軍。大谷翔平日前受訪偶然提到一風堂，令過去1週顧客暴增，足見大谷的影響力。

一風堂在推特發布球迷身穿日本隊球衣、拿著大谷大頭照在店門口加油的照片，並發文說，「大谷選手突然提到『日本的一風堂很好吃』，在那之後的1週期間，許多客人來店做磨胡椒的動作！想把大家的加油傳達到（經典賽決賽地點）佛羅里達！」

「日刊體育」報導，大谷翔平15日在8強賽對決義大利隊前受訪說，他在美職天使隊的義大利隊友佛萊徹（David Fletcher）和他通電話，「他跟我說一風堂拉麵好好吃，他之前說想來日本吃壽司，結果跑去吃拉麵」。

一風堂看到這段訪問後，在推特發文回應，「佛萊徹選手在拉麵上有撒胡椒嗎？一風堂有擺放研磨胡椒罐喔！」

日本隊選手努特巴爾（Lars Nootbaar）在經典賽做出轉胡椒罐手勢，之後連大谷翔平也模仿，還有球迷將胡椒研磨罐帶到球場，引發話題。

在那之後，一風堂部分店面搭上這股風潮，擺出高80公分的特大研磨胡椒罐，供粉絲朝聖，目前有16個分店擺放了研磨胡椒罐，許多分店也收到「有沒有放胡椒罐」的詢問電話。一風堂表示，正就後續方案展開討論。

經典賽 WBC風雲

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