經典賽／未滿21歲！日本噴香檳慶祝 只有高橋宏斗不能參加
經典賽日本武士隊20歲右投高橋宏斗，今天面對美國隊中繼1局無失分，還三振楚奧特（Mike Trout）、高史密特（Paul Goldschmidt）2名強打，值得一提的是，他因年紀太小無法參加香檳浴。
日本隊奪冠後舉辦香檳浴，但根據美國法律規定，21歲以上才能飲酒，因此高橋宏斗不能和全隊一起噴香檳。他受訪時無奈表示，「我滿心期待，還準備護具鏡，結果竟然被告知，美國要21歲才能飲酒。」
高橋宏斗笑稱，「大家最後都用水噴我，只有喝水而已。」他也表示自己會繼續努力，希望3年後的經典賽能成為主力球員。
高橋宏斗昨天也曾到牛棚準備，被鏡頭捕捉到像中學生迷路的畫面。結果他今天在場上展現超齡表現，驚動全美，現場轉播單位就直言，「他會從這次賽事開始被大聯盟球團關注。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言