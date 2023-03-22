經典賽／未滿21歲！日本噴香檳慶祝 只有高橋宏斗不能參加

經典賽日本武士隊20歲右投高橋宏斗，今天面對美國隊中繼1局無失分，還三振楚奧特（Mike Trout）、高史密特（Paul Goldschmidt）2名強打，值得一提的是，他因年紀太小無法參加香檳浴。

日本隊奪冠後舉辦香檳浴，但根據美國法律規定，21歲以上才能飲酒，因此高橋宏斗不能和全隊一起噴香檳。他受訪時無奈表示，「我滿心期待，還準備護具鏡，結果竟然被告知，美國要21歲才能飲酒。」

高橋宏斗笑稱，「大家最後都用水噴我，只有喝水而已。」他也表示自己會繼續努力，希望3年後的經典賽能成為主力球員。

高橋宏斗昨天也曾到牛棚準備，被鏡頭捕捉到像中學生迷路的畫面。結果他今天在場上展現超齡表現，驚動全美，現場轉播單位就直言，「他會從這次賽事開始被大聯盟球團關注。」

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