經典賽／肯定經典賽存在 美國隊：對棒球來說太棒了

在大谷翔平三振「神鱒」楚奧特（Mike Trout），為日本隊拿下冠軍後，本屆經典賽正式告一段落。雖然經典賽的必要性一直受外界質疑，但美國隊上下卻給這項賽事高度評價。

由於舉辦在MLB開季之前、各隊進行春訓之時，因此母隊常以養傷為理由，拒絕放行明星球員加入國家隊，即使放行，祭出嚴格限制或是中途召回球員也時有所聞。這些情形，導致各國難以像世足一般，以最強陣容應戰，引來各方對於舉辦經典賽之必要性討論。

不過，根據MLB官網報導，隊職員全來自MLB的美國隊，表示經典賽帶給他們截然不同的感受。總教練迪羅沙（Mark DeRosa）分享，「我會帶走的，也是我告訴球員的事情，就是以能和最好的明星們組建一支球隊為榮。我看到球員隨著時間越來越放鬆、享受與彼此相處，這非常難得。毫無疑問，我希望他們獲得這些東西。」

不只總教練，承諾將再戰下屆經典賽的「美國隊長」楚奧特也說：「我和很多人提過，粉絲平常來球場為球隊加油，但在經典賽，人們帶著朋友與家人為國家喝彩。雖然我說不出為什麼，但這感覺很不同，我從血管裡感受到這些事情，你懂嗎？這非常特別。」

美國隊內野手安德森（Tim Anderson）也在總決賽前說道，經典賽帶來很多熱情，今天敲出陽春砲的史瓦柏（Kyle Schwarber）更直呼：「經典賽是球季開始前的季後賽，就像安德森說的，經典賽對棒球比賽來說太棒了。」

在冠軍賽開始前，MLB主席宣布下屆經典賽將於2026年舉辦，屆時，或許會有更多巨星為了體驗為國出戰的感覺，投入這場棒球盛宴。

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