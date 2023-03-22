快訊

軍紀案頻傳…今又查獲大批疑似「軍方槍彈」 國防部晚間回應了

倒楣男連續確診三次被當逃兵移送 向檢察官喊冤爭清白

經典賽／肯定經典賽存在 美國隊：對棒球來說太棒了

聯合新聞網／ 綜合報導
美國隊在本屆經典賽衛冕失敗，卻留下了對經典賽的高度評價。 法新社
美國隊在本屆經典賽衛冕失敗，卻留下了對經典賽的高度評價。 法新社

在大谷翔平三振「神鱒」楚奧特（Mike Trout），為日本隊拿下冠軍後，本屆經典賽正式告一段落。雖然經典賽的必要性一直受外界質疑，但美國隊上下卻給這項賽事高度評價。

由於舉辦在MLB開季之前、各隊進行春訓之時，因此母隊常以養傷為理由，拒絕放行明星球員加入國家隊，即使放行，祭出嚴格限制或是中途召回球員也時有所聞。這些情形，導致各國難以像世足一般，以最強陣容應戰，引來各方對於舉辦經典賽之必要性討論。

不過，根據MLB官網報導，隊職員全來自MLB的美國隊，表示經典賽帶給他們截然不同的感受。總教練迪羅沙（Mark DeRosa）分享，「我會帶走的，也是我告訴球員的事情，就是以能和最好的明星們組建一支球隊為榮。我看到球員隨著時間越來越放鬆、享受與彼此相處，這非常難得。毫無疑問，我希望他們獲得這些東西。」

不只總教練，承諾將再戰下屆經典賽的「美國隊長」楚奧特也說：「我和很多人提過，粉絲平常來球場為球隊加油，但在經典賽，人們帶著朋友與家人為國家喝彩。雖然我說不出為什麼，但這感覺很不同，我從血管裡感受到這些事情，你懂嗎？這非常特別。」

美國隊內野手安德森（Tim Anderson）也在總決賽前說道，經典賽帶來很多熱情，今天敲出陽春砲的史瓦柏（Kyle Schwarber）更直呼：「經典賽是球季開始前的季後賽，就像安德森說的，經典賽對棒球比賽來說太棒了。」

在冠軍賽開始前，MLB主席宣布下屆經典賽將於2026年舉辦，屆時，或許會有更多巨星為了體驗為國出戰的感覺，投入這場棒球盛宴。

經典賽 WBC風雲 楚奧特

相關新聞

經典賽／張育成獲選最佳一壘手 大谷翔平卡了兩個位置

隨著今天日本隊以3：2擊敗美國隊奪冠，沸騰了整個3月的世界棒球經典賽終於畫下句點，大聯盟也在賽後公布本屆賽事全明星隊，中...

經典賽／吉田正尚「跨欄」失敗畫面流出 網：太可愛了

日本今天以3：2擊敗美國，奪下隊史經典賽第3冠。全隊在大谷翔平三振楚奧特（Mike Trout）後，紛紛衝進場內慶祝，不過吉田正尚卻「跨欄」失敗，跌落在地，畫面曝光後引發熱議。 9局上日本為了加

經典賽／「已經偷看過劇本了！」投手大谷沒用速球決勝負

世界棒球經典賽今天（22日）落幕，預賽時就奪下B組MVP的大谷翔平再度包辦賽會最有價值球員，同時獲選本屆賽事全明星隊投手、最佳指定打擊。美日大戰中，大谷在9局上與楚奧特（Mike Trout）的對決也為人津津樂道。

經典賽／未滿21歲！日本噴香檳慶祝 只有高橋宏斗不能參加

經典賽日本武士隊20歲右投高橋宏斗，今天面對美國隊中繼1局無失分，還三振楚奧特（Mike Trout）、高史密特（Paul Goldschmidt）2名強打，值得一提的是，他因年紀太小無法參加香檳浴。

經典賽／改寫日漫《棒球大聯盟》結局！網：大谷替吾郎圓夢了

活脫脫從漫畫裡走出來的人物！「二刀流」巨星大谷翔平今天（22日）稍早帶領日本武士隊抱走世界棒球經典賽冠軍金盃，經典的「美日大戰」不禁讓球迷聯想到日本經典動漫《棒球大聯盟》，網友也直呼「大谷已經超越吾郎了」。

經典賽／大谷翔平奪冠感言提「台灣」 要讓更多國家愛上棒球

大谷翔平在世界棒球經典賽演出極致二刀流，2勝1救援、4成35打擊率，率領日本隊奪下隊史第三冠，也收下大會MVP，他在賽後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦