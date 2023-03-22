經典賽／栗山英樹宣告退休 王貞治想跟他說「辛苦了」

日本隊睽違14年奪得經典賽冠軍，監督栗山英樹運籌帷幄的能力備受球迷讚揚，他賽後表示，「這會是我最後一件球衣。」意味著現年61歲的栗山監督將退休。

「監督一職，到今天為止。明天開始我真的什麼都沒有了，變成沒有任何職稱的人。」栗山監督說。

本屆賽會栗山監督從選材到招募選手都事必躬親，大谷翔平、達比修有等大聯盟名將都樂意為他打球。他大膽選進高橋宏斗、戸郷翔征等年輕選手，也敢讓他們在重要的局面出賽，並收到好效果。

最令球迷津津樂道的是對村上宗隆的「信任野球」精神。村上宗隆從預賽開始一路低迷，四強對墨西哥一戰，栗山將他調至第5棒，結果他前3打席皆吞K，9局下村上宗隆繼續上場打擊，最終敲出再見安打。

日職傳奇王貞治也稱讚栗山英樹的表現，「抱持信念，同時兼顧國家隊未來選材，明確看見每位選手的特色。調度非常堅定，這讓他取得勝利，想跟他說聲辛苦了。」

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