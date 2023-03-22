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經典賽／「已經偷看過劇本了！」投手大谷沒用速球決勝負

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平（圖）用他拿手的滑球K掉楚奧特（Mike Trout）。 美聯社
大谷翔平（圖）用他拿手的滑球K掉楚奧特（Mike Trout）。 美聯社

世界棒球經典賽今天（22日）落幕，預賽時就奪下B組MVP的大谷翔平再度包辦賽會最有價值球員，同時獲選本屆賽事全明星隊投手、最佳指定打擊。美日大戰中，大谷在9局上與楚奧特（Mike Trout）的對決也為人津津樂道。

9局上半，日本隊3：2領先美國，武士隊推出大谷翔平關門，雖然他面對九棒的麥尼爾（Jeff McNeil）投出保送，但隨即讓貝茲（Mookie Betts）打出雙殺打化解小小危機，緊接著上演與楚奧特的「夢幻對決」。

大谷翔平先後投出兩顆皆在好球帶的100英哩火球，楚奧特接連揮空，兩好三壞後，大谷改投外角的招牌滑球，成功讓「神鱒」再度揮棒落空吞下三振。

這顆「決勝」的滑球也引發球迷熱議，網友開玩笑表示，當兩人回到天使隊後，鱒魚見到大谷的第一句話會不會是「不是說好投直球？」、「不敢丟直球」、「不講武德」。

也有人笑稱，大谷翔平不像「神預言」經典動漫《棒球大聯盟》中的主角茂野吾郎一樣用直球決勝負，「大谷偷看過劇本了」、「大谷有看，知道160直球還是會被打HR」、「大谷：我不想得YIPS」、「（楚奧特）被漫畫騙了」、「讓一個紅中直球還不夠嗎」、「那是因為吾郎變化球很爛啊」。

經典賽 WBC風雲 日本 大谷翔平 美國 楚奧特

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