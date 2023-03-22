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經典賽／栗山大谷共譜二刀流第2章 師徒聯手奪冠寫完美結局

中央社／ 東京22日綜合外電報導
大谷翔平(左)賽後與栗山英樹相擁。 美聯社
大谷翔平(左)賽後與栗山英樹相擁。 美聯社

日本隊今天在世界棒球經典賽（WBC）擊敗美國隊奪隊史第3冠，本屆賽會最大亮點無疑是日本隊監督栗山英樹與大谷翔平師徒共譜的「二刀流第2章」，最後成功寫下最棒結局。

第5屆世界棒球經典賽（WBC）今天落幕，日本隊睽違14年再度奪冠，也是隊史第3冠。不僅如此，日本本屆7戰全勝，是繼2013年的多明尼加以來，經典賽史上第2支以全勝之姿奪冠的隊伍。

賽後公布相當於「最佳九人」的本屆最佳陣容，日本隊「二刀流」球星大谷翔平，以投手及指定打擊身分同時入選。大谷本屆表現投打俱佳，贏得最有價值球員（MVP）殊榮。

日本讀賣新聞報導，61歲的栗山在本屆經典賽預賽首戰就派出大谷先發對戰中國隊，當時在休息區的栗山看著大谷投球說「已經沒問題了」。看到大谷投打「二刀流」實力愈來愈強，想必栗山心裡也很開心。

時間拉回到10年前的2013年，大谷正式加盟栗山擔任監督的日本職棒北海道日本火腿鬥士隊，兩人決定要在日職挑戰罕見的「二刀流」。

就在外界質疑兩人「輕視職業棒球」的情況下，栗山先讓大谷把重點放在投手部分，且在登板出賽前後不讓大谷出場。

3年後的2016年，栗山正式讓大谷以同時投打的「真正二刀流」出賽，並在細心留意大谷受傷風險的同時，審慎地找尋「二刀流」的模式。

大谷2018年加盟美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊後，依舊在大聯盟以「二刀流」出賽，主因是他曾說「很多的球迷都為我加油，這已經不是我一個人的事」。

大谷在大聯盟成功度過右手肘與左膝手術的考驗，或投或打都相當活躍。

栗山在大谷赴美闖蕩期間，當然也透過畫面觀看愛徒表現，但這次師徒兩人再攜手已時隔6年之久。日本隊相關人士推測說，栗山在休息區的喃喃自語，想必是實際從自己的眼睛感受到大谷的成長。

就像是要展現師父對徒弟的放心，大谷在經典賽4場預賽場場出賽，儘管身旁有人認為應該讓大谷在日本隊二連勝後休息一下，但栗山仍毅然決定由大谷先發對戰捷克隊，對實力已然堅強的大谷深具信心。

栗山在經典賽前曾說，開幕戰是重要的開始，所以要由大谷先發，「僅此而已」；關鍵的八強賽讓大谷以「二刀流」出賽，也是因為「投打二刀流是他的風格」。

最後，栗山在今天奪冠只差臨門一腳的9局派出大谷救援，成功為日本隊守住僅有的一分領先優勢。一位是在大聯盟圓夢活躍的大谷，一位是送大谷赴美圓夢的栗山，6年後，兩人共譜的「二刀流第2章」，成功寫下最棒結局。

經典賽 WBC風雲

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