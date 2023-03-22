經典賽／日本總教練栗山英樹：就算會輸球也要派上大谷翔平

日本拿下世界棒球經典賽（WBC）冠軍，大谷翔平9局登板掀起高潮，看著大谷翔平一路成長的日本總教練栗山英樹賽後說：「我派他上去，就算會輸球，我們也是跟他一起輸。」

大谷翔平2012年高中畢業後，透過選秀進入日本職棒，效力日本火腿鬥士隊，與當時的總教練栗山英樹結下師徒緣分。栗山英樹一直支持大谷翔平，鼓勵他走出與眾不同的「二刀流」。

時隔10多年，栗山英樹帶領日本隊以3比2擊敗美國，拿下世界棒球經典賽冠軍，愛徒大谷翔平扮演關鍵角色。

栗山英樹賽後接受美國媒體訪問，透過翻譯談到，從大谷翔平還是個青少年時就認識他，「我一路看著他長大成人，成長為一個成熟的打者與投手，今天我把他派上場，就算我們會輸，我們也要跟他一起輸。最終可以贏球真的太好了，我為他感到驕傲」。

栗山英樹說，達比修有與大谷翔平是日本最強的2名投手，賽前他就打定主意，只要分數領先，就會派這2名投手上去壓陣。

日本隊這場致勝關鍵，除了大谷翔平順利關門，村上宗隆、岡本和真全壘打，先發投手今永昇太失分退場後，接手的22歲戶鄉翔征、20歲高橋宏斗、25歲伊藤大海、23歲翁田大勢，清一色都是年輕投手，從第3局到第7局壓制美國打線。

被問到這場勝利對日本棒球界的意義，栗山英樹表示：「我很高興，日本的棒球實力跟美國越來越近，我們帶來的這些年輕投手，他們上場就是與對方一決勝負，我很高興看到這樣的結果。」

對於比賽尾聲的一波高潮，日本隊員同樣感到興奮，擔任第1棒的日裔中外野手努特巴爾（LarsNootbaar）回憶第9局，日本隊製造雙殺，美國隊長楚勞特（Mike Trout）走上打擊區時，他看向右外野手近藤健介，發現他在跳上跳下很興奮。

努特巴爾說：「你知道會走到這一步，當你看到楚勞特上來打擊，你就知道劇本早就寫好了，楚勞特對決大谷翔平，9局兩人出局、球數兩好三壞，這真的太令人難以置信了。」

達比修有也在電視台的訪問中說，大谷翔平與楚勞特的投打對決，就是最終的夢幻對決，他說：「在我心中我很清楚，我知道會是三振收場，結果真的是如此。」

努特巴爾形容，這次經典賽與大谷翔平同隊的經驗，看著大谷翔平身兼投手和打擊者，「我們好像活在電影『怪物奇兵』（Space Jam）的世界裡，大谷翔平就好像喬丹（Michael Jordan）在對抗那些怪物，面對大聯盟最佳球員」。

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