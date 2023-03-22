經典賽／改寫日漫《棒球大聯盟》結局！網：大谷替吾郎圓夢了

活脫脫從漫畫裡走出來的人物！「二刀流」巨星大谷翔平今天（22日）稍早帶領日本武士隊抱走世界棒球經典賽冠軍金盃，經典的「美日大戰」不禁讓球迷聯想到日本經典動漫《棒球大聯盟》，網友也直呼「大谷已經超越吾郎了」。

從經典賽冠軍戰「美日大戰」的戲碼，一直到9局上大谷翔平登板關門面對美國隊最後一名打者、「神鱒」楚奧特（Mike Trout），局勢的發展就如同日本經典動漫《棒球大聯盟》真實上演，只有結局不同。

在《棒球大聯盟》中，強投茂野吾郎所在的日本隊和由喬．吉普森二世領軍的美國隊在世界盃決賽交手，兩人在比賽的最後一打席交手，吾郎速球連發，經過一番纏鬥後，吉普森擊出再見斷棒全壘打抱走冠軍，日本隊飲恨以亞軍作收。

真實世界中同樣上演美日對決，「棒球場上什麼都會」的大谷翔平就像從漫畫走出來的人物，最終面對天使隊隊友楚奧特火球連發，最快球速達102英哩，讓他連連揮空，在滿球數情況下以87英哩的滑球K掉對方，拿下冠軍，成功改寫茂野吾郎的悲情劇本。

漫畫商日本小學館也趕上這波風潮，推出《棒球大聯盟》限時24小時免費看。不少台灣球迷直呼真實世界的經典賽已經超越漫畫了：「大谷：吾郎，我幫你做到了」、「漫畫沒現實好看」、「作者：超越我的唬爛王終於出現了，什麼，你說這是真人？」、「最好這世界上有人可以投100麥，又一直打全壘打啦」、「看過劇本了，知道速球會出事」、「現在我終於可以大聲說這部是神作了」。

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