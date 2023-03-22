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經典賽／吉田正尚經典賽13打點創紀錄 日本奪冠功臣之一

中央社／ 東京22日綜合外電報導
日本奪冠功臣之一吉田正尚。 美聯社
日本奪冠功臣之一吉田正尚。 美聯社

日本隊今天在經典賽力克美國隊，拿下隊史第3冠。昨天在出戰墨西哥隊敲出追平3分砲的吉田正尚，總計本屆經典賽共繳出創紀錄的13分打點，並入選最佳外野手陣容，可說是助日本隊順利奪冠的功臣之一。

日本隊今天在世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰僅領先1分的情況下，在9局上半推出王牌大谷翔平登板救援，他以再見三振完成關門任務，日本隊最終3比2擊敗美國隊，拿下隊史在經典賽的第3冠。

日本日刊現代、報知體育、日刊體育報導，日本隊21日在4強賽對戰墨西哥隊，吉田正尚單場敲出包括7局追平3分全壘打在內共3安亮眼成績。總計本屆打擊率4成09，包括兩支全壘打及13分打點，居本屆經典賽打點王，13分打點也超越荷蘭打者巴倫汀（Wladimir Balentien）2017年12分打點的紀錄，創下經典賽新猷。

除了出戰墨西哥隊時繳出單場3安「猛打賞」好成績，吉田之前在預賽出戰韓國隊時也拿下猛打賞，是繼2009年的鈴木一朗、2017年的坂本勇人後，日本隊第3位單屆經典賽中拿下兩次猛打賞的打者。日本今天奪冠後，他也入選本屆賽事最佳外野手陣容。

吉田去年日本職棒球季結束後宣布要挑戰美國職棒大聯盟MLB，並透過入札制度與紅襪隊達成5年總額9000萬美元的巨額合約，美國有媒體質疑「這份合約不會太高嗎」？但吉田已透過經典賽的成績證明自己的價值。

吉田在日本職棒7年平均打擊率3成27，總計敲出133支全壘打及467分打點，而他獲421次保送及被三振300次，都可看出選球能力極佳，平均上壘率4成21。

吉田在日本被譽為「不被三振的男人」，本屆經典賽直到今天冠軍戰、也是第29打席才初嚐被三振滋味。「大會初三振」也因此進入日本推特趨勢，不少日本網友發文說，「打到現在才被三振真是太強了」、「層次差太多了」等。

雖說吉田的成績無可挑剔，但以往許多日本野手挑戰大聯盟夢想破滅也是事實。不過，這樣的不安已在美國邁阿密煙消雲散。一名美國職棒界相關人士說，對紅襪隊而言，吉田活躍的表現並不令人意外。

吉田在對墨西哥之戰賽後說，是帶著相信自己的強烈心情上場打擊，看到隊友村上宗隆敲出再見安打也非常激動。日媒指出，這位「173公分的小個頭大打者」未來到了美國波士頓後，要讓當地球迷為之激動恐怕也只是時間問題。

吉田1993年7月15日出生於福井縣福井市，6歲開始打棒球。進入敦賀氣比高校就讀後，高一就以4棒打者出賽2009年的第91屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）。

吉田在2015年日本職棒選秀會獲歐力士隊指名後加盟，日職生涯在2020年及2021年拿下兩次打擊王頭銜，並在2021年及2022年成為最高上壘率的打者。

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