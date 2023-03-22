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經典賽／日本贏美國 東京上野公園賞櫻客驚喜大叫

中央社／ 東京22日專電
上野公園。 擷圖自推特
上野公園。 擷圖自推特

第5屆世界棒球經典賽（WBC）日本與美國爭冠決賽揪住許多日本棒球迷的心。今天上午東京上野公園滿開的櫻花樹下，有很多人邊賞櫻邊看手機轉播，日本奪勝瞬間大叫「最棒」。

因疫情關係，今年是上野公園時隔4年開放民眾在櫻花樹下鋪席子野餐，今天有許多在櫻花樹下的遊客不是專心賞櫻，而是幾人聚集緊盯著小小手機裡的經典賽實況轉播，比賽將近尾聲，日本暫時領先一分的情況下，很多人感到緊張不安，後來看到日本武士隊王牌「二刀流」大谷翔平進牛棚，感到很振奮，希望大谷能穩住。

9局上半大谷登板救援，以再見三振完成關門任務，日本最終3比2擊敗美國，拿下隊史在經典賽的第3冠，是日本隊時隔14年經典賽奪冠。

小山裕太郎與4、5名友人在東京上野櫻花樹下原本是半坐半趴著觀賞小小手機播放賽況，在日本隊奪勝瞬間都站起來振臂高呼「最高」（最棒）、「日本世界第一」。周邊很多賞櫻客也發出歡呼聲、鼓掌聲。

小山被中央社記者問及，本屆經典賽印象最深刻是哪個鏡頭時答說，昨天村上宗隆擊出再見安打，真的很感動。被問及「大谷呢？」小山答說：「那是異次元的選手，還有很多實力還沒發揮吧。」被問及最想頒發MVP給誰的問題，小山答說：「整個日本隊。」

小山的友人在一旁說，覺得最偉大的是日本隊監督（總教練）栗山英樹，因為栗山一直信任選手，昨天日本隊贏墨西哥隊是靠村上宗隆擊出再見安打。賽後栗山在記者會表示，阿宗（村山宗隆）實力很好，雖然本屆經典賽一直苦於被三振，但他希望在經典賽讓世界看到阿宗的實力。

小山的友人說：「有栗山的鼓勵，村山信心大增，今天擊出全壘打，感覺今天那支全壘打是栗山擊出的。」

小山的另一位友人說，昨天日本隊先發投手佐佐木朗希被擊出3分全壘打後，露出很憂心的神情，後來日本隊發揮打線實力相助，他看到那種全隊一心的情形覺得很感動。

另外一位穿著寫有大谷球服的日本民眾帶著妻兒在櫻花樹下邊賞花，邊看手機實況轉播。他表示，除了支持大谷外，本屆經典賽中，源田壯亮手受傷了，但還是表現很好。昨天努力接球讓墨西哥跑者要上壘時出局，這被稱為「源田的一釐米」，表現優異。

日文有一句諺語「比起賞櫻，吃團子重要」，意思是大家與其說是在賞櫻，反倒是重視在櫻花樹下吃吃喝喝。今天在上野公園櫻花樹下是「比起賞櫻，WBC更重要」。有3位70多歲的歐吉桑也是邊喝啤酒、邊賞櫻，邊觀看手機經典賽轉播，其中一位拿出印好的日本隊優勝（奪冠）紙，說真的奪冠了。

另有一位歐吉桑說，日本隊真的很強，昨天準決賽非常精彩。他還說：「台灣隊本屆也很強，我很喜歡台灣，還想去台灣吃美食。」他問周邊的女士「美國隊為何會輸」，這名女士答說：「美國隊太小看村上宗隆和吉田正尚了。」

經典賽 WBC風雲

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