經典賽／吉田正尚「跨欄」失敗畫面流出 網：太可愛了
日本今天以3：2擊敗美國，奪下隊史經典賽第3冠。全隊在大谷翔平三振楚奧特（Mike Trout）後，紛紛衝進場內慶祝，不過吉田正尚卻「跨欄」失敗，跌落在地，畫面曝光後引發熱議。
9局上日本為了加強守備陣容，將吉田正尚換下場休息。大谷翔平三振楚奧特的瞬間，日本隊全員都衝出去，沒想到吉田正尚以彆扭的姿勢跨欄，結果真的跌倒，不過他很快起身，衝到隊友身邊。
あれだけカッコよかった吉田さん。— マジで門司 (@majidemoji) 2023年3月22日
たぶんWBC打点王の吉田さん。
優勝の瞬間だけ劇的にカッコ悪かった吉田さん(画面左） pic.twitter.com/ZeMs2jmqSQ
畫面曝光後，球迷紛紛留言寫道，「真的太可愛了」、「有點對不起，真的笑不停」、「因為這個失誤錯失MVP」。
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