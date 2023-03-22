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經典賽／贏家是整個「棒球世界」 美日兩強仍難以撼動

中央社／ 台北22日電
日本奪冠，反應整個「棒球世界」贏了。 路透社
日本奪冠，反應整個「棒球世界」贏了。 路透社

多等了2年、世界棒球經典賽沒有讓球迷失望，預賽開始觀眾與收視熱度屢創新高，經典賽讓世界看見各國棒球，美日還是世界棒球難以撼動的兩強，但每個拚戰不放棄的瞬間「贏家是整個棒球世界」。

世界棒球經典賽受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，多等了2年、今年終於順利開打，總計20支球隊預賽分4組舉行，台灣所屬的A組預賽最早於3月8日開打，為2週的棒球盛宴揭開序幕。

棒球比賽之所以扣人心弦就是不到最後一刻不知道結果，古巴隊A組預賽前兩戰吞下2連敗卻成為A組首支晉級8強的球隊，8強複賽擊敗澳洲，睽違17年晉級經典賽4強，4強則不敵美國止步。

墨西哥隊是此次C組的亮點，墨西哥與美國、加拿大、哥倫比亞、英國同組，賽前被評價墨西哥擁有歷屆最佳陣容，也是最有可能擊敗美國的球隊，但卻在首戰延長賽輸給哥倫比亞，但墨西哥下一戰扳回一城，如球評預期、大比分差（11比5）擊敗美國隊。

墨西哥隊一路走來都很戲劇化，8強逆轉擊敗波多黎各隊史首度晉級4強，4強與日本隊交手，則是到最後一刻被日本隊村上宗隆敲出再見二壘打，再度戲劇化止步。

日本隊手握2屆經典賽冠軍，此次陣容依舊豪華，美職洛杉磯天使隊投打二刀流大谷翔平是亮點，25歲的外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）是第一個在日本以外出生，並代表日本出賽經典賽的棒球選手也成話題，旋轉磨胡椒罐的慶祝手勢帶起風潮，替球隊「磨出」勝利，「令和怪物」佐佐木朗希、老經驗投手達比修有也都是焦點。

日本隊4強逆轉擊敗墨西哥的比賽被大聯盟官網評價為「經典賽史最偉大的戰役」，以不敗之姿晉級冠軍戰，今天冠軍賽靠著大谷翔平成功關門，以4比3擊敗美國，隊史第3度奪冠。

美國職棒大聯盟主導的經典賽，地主美國隊不能漏氣，美國隊是2017年經典賽冠軍，但今年預賽也並非打得一帆風順，預賽爆冷輸給墨西哥，與哥倫比亞比賽也打得驚險，1分差拿勝晉級8強，8強再靠著特納（Trea Turner）滿貫砲晉級4強，4強擊敗古巴、闖入冠軍戰，最終則惜敗日本，與衛冕擦身而過。

世界棒球經典賽為棒球最高層級賽事，由被視為棒球最高殿堂的美國職棒大聯盟主辦，各國戰力衡量難免被用「擁有多少美職大聯盟資歷球員」為標準，也是無法擺脫的框架，各國球員的徵召狀況左右戰力的大半。

無論是誰捧起經典賽冠軍戰，都可以引用墨西哥隊總教練吉爾（Benji Gil）的話，棒球比賽中展現不放棄拚戰到最後一刻的精神，應證了「贏家是整個棒球世界」。

經典賽 WBC中華隊 WBC風雲

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