經典賽／前日職三振王故鄉封王夢碎 想戴金牌遊街沒了

美國挑戰世界棒球經典賽2連霸失利，紅雀隊34歲右投米克拉斯（Miles Mikolas）想在家鄉父老面前戴上金牌的希望落空，下屆賽事還有沒有機會為國效力，完全無法預料。

美國在過去4屆經典賽對戰日本3場，以2勝1敗領先，分別是2006年8強賽4：3、2009年4強賽4：9、2017年4強賽2：1，比賽地點分別在洛杉磯天使、道奇隊主場；兩隊今年首次在爭霸戰碰面，移師佛州邁阿密的馬林魚隊主場，美國只在2局上靠透納（Trea Turner）陽春砲短暫領先，儘管全場9支安打比日本多4支，但留下不少殘壘，最後仍以2：3落敗。

本屆經典賽在馬林魚主場進行15場比賽，從D組賽事、8強賽、4強賽打到冠軍戰，今天美日大戰前，D組最後一戰多明尼加、波多黎各36025人原是單場最多觀眾紀錄，冠軍戰吸引36098人進場，成為人氣最旺的一戰，但米克拉斯在故鄉封王夢碎。

這位擁有大聯盟、日職10年資歷的老將，生涯首次進美國隊，最近在紅雀春訓營受訪時，幻想自己能在經典賽冠軍戰壓軸登板，然後在眾多親友前封王，甚至考慮要把金牌擺在何處。

米克拉斯2012年從教士隊展開生涯，曾在2015到17年效力讀賣巨人隊，旅日最後一季拿到中央聯盟三振王，隔年回鍋大聯盟加盟紅雀，以18勝奪下國聯勝投王，今年邁入4年6800萬美元合約的最後1年；他的老家朱庇特是紅雀、馬林魚春訓大本營，離馬林魚主場不遠，隊友韋恩萊特（Adam Wainwright）形容，米克拉斯是他所認識「最愛國的人」。

美國今天推出6名投手應戰，米克拉斯未上場，原本幻想把金牌掛在脖子上，在城裡繞一繞享受樂趣，當然毫無機會成真。

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