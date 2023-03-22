經典賽／張育成獲選最佳一壘手 大谷翔平卡了兩個位置

隨著今天日本隊以3：2擊敗美國隊奪冠，沸騰了整個3月的世界棒球經典賽終於畫下句點，大聯盟也在賽後公布本屆賽事全明星隊，中華隊張育成入選最佳一壘手，大谷翔平則是一個人卡了兩個位置。

張育成今年在經典賽打出超強成績，2發全壘打並列大會第三多、8分打點並列第四多，尤其是在只打了4場比賽就累積出這樣的數據，還有5成打擊率、整體攻擊指數1.438，讓他不僅獲選分組賽A組MVP，也在賽會最後獲選經典賽全明星隊一壘手。

至於在投打兩端都繳出頂級成績的大谷翔平，已經先獲得賽會MVP的肯定，在經典賽全明星隊更成為三名最佳投手之一，同時入選最佳指定打擊，包辦兩個獎項。

打者，大谷翔平在本屆賽事跟著日本隊完成7連勝，23打數敲出10支安打，打擊率4成35，有1轟、8分打點，另有10次四壞保送、6次三振，以及1次盜壘成功。

投手大谷累積2勝、1次救援成功，9.2局投球失2分，防禦率僅1.86，還有11次三振，被上壘率僅0.72；打者翔平則有10支安打，打擊率4成35，1轟、8分打點，另有10次四壞保送、6次三振，以及1次盜壘成功的成績。

經典賽全明星隊名單：

MLB just announced the All-WBC Team, which includes DH Shohei Ohtani and P Shohei Ohtani pic.twitter.com/LGTGbLzDOj — Emma Baccellieri (@emmabaccellieri) March 22, 2023

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