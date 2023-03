經典賽／張育成獲選最佳一壘手 大谷翔平卡了兩個位置

隨著今天日本隊以3:2擊敗美國隊奪冠,沸騰了整個3月的世界棒球經典賽終於畫下句點,大聯盟也在賽後公布本屆賽事全明星隊,中華隊張育成入選最佳一壘手,大谷翔平則是一個人卡了兩個位置。

張育成今年在經典賽打出超強成績,2發全壘打並列大會第三多、8分打點並列第四多,尤其是在只打了4場比賽就累積出這樣的數據,還有5成打擊率、整體攻擊指數1.438,讓他不僅獲選分組賽A組MVP,也在賽會最後獲選經典賽全明星隊一壘手。

至於在投打兩端都繳出頂級成績的大谷翔平,已經先獲得賽會MVP的肯定,在經典賽全明星隊更成為三名最佳投手之一,同時入選最佳指定打擊,包辦兩個獎項。

投手大谷累積2勝、1次救援成功,9.2局投球失2分,防禦率僅1.86,還有11次三振,被上壘率僅0.72;打者翔平則有10支安打,打擊率4成35,1轟、8分打點,另有10次四壞保送、6次三振,以及1次盜壘成功的成績。

MLB just announced the All-WBC Team, which includes DH Shohei Ohtani and P Shohei Ohtani pic.twitter.com/LGTGbLzDOj