經典賽／村上宗隆陽春全壘打 185公里創本屆WBC最快擊球初速

日本隊今天在經典賽與美國隊爭冠，日本隊打者村上宗隆2局敲出一支追平的特大號陽春全壘打。根據美國媒體報導，村上擊球初速達115英里（約185公里），創本屆賽會最快紀錄。

日本今天在世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰僅領先1分的情況下，在9局上半推出王牌大谷翔平登板救援，他以再見三振完成關門任務，日本最終3比2擊敗美國，拿下隊史在經典賽的第3冠。

日媒The Answer報導，村上宗隆今天在0比1落後的2局下半揮出一支特大號陽春彈，幫助日本1比1扳平戰局。

他鎖定美國先發投手、大聯盟亞利桑那響尾蛇隊右投凱利（Merrill Kelly）第1個來球，將92.4英里（148.7公里）的四縫線速球轟上中右外野方向第2層看台。

村上擊球瞬間已篤定是全壘打緩慢起跑，讓比賽回到原點。

美國媒體ESPN有關數據的官方推特ESPN Stats &Info指出，村上宗隆敲出一棒追平的陽春全壘打，擊球初速為115.1英里，「是本屆賽會最快的全壘打」。

udn討論區